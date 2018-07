Brand i mejetærsker var tæt på at ramme 35.000 mink

Ifølge midtfynsk landmand var voldsom markbrand tæt på at udvikle sig katastrofalt.

Der gik lørdag eftermiddag ild i en mejetærsker på en mark i Vejle-Allested, og markbranden var tæt på at sprede sig til landmandens minkfarm, hvor der er 35.000 mink.

Det fortæller Jens-Arne Bøgelund Kristiansen, der ejer marken og minkfarmen, og som kørte mejetærskeren, da der lige pludselig gik ild i den, mens han høstede korn.

- Jeg er på vej ned gennem marken og synes, jeg bliver overhalet af noget sort røg. Jeg stopper op og går ud på trinbrættet og kigger mig tilbage for at se, om der er ild i et eller andet, siger Jens-Arne Bøgelund Kristiansen.

600 liter dieselolie

Det er der umiddelbart ikke, så han fortsætter, men et minut senere er den helt gal.

- Jeg kan se, at der er ild i halmen bag mejetærskeren. Jeg tænker: Der er kun én ting at gøre. Det er at få den her bombe af 600 liter dieselolie og en hel masse varm hydraulikolie ud og op til vejen, så vi kan slukke den, fortæller han.

Det første, der går igennem landmandens hoved, er, at han skal sørge for, at ilden ikke spreder sig til hans minkfarm.

- Min søn kommer rendende med en pulverslukker nede fra minkfarmen for at se, om vi kan lede ilden uden om farmen, siger Jens-Arne Bøgelund Kristiansen.

- Det er først en katastrofe, hvis der går ild i dem, fastslår han.

Ringede 112: Kom hurtigt

Da landmanden havde fået kørt mejetærskeren op til vejen, fik han ringet 112 og fjernet en traktor, der stod på marken i fare for at blive ramt af flammerne.

- Jeg siger: Skynd jer at komme, inden det her går helt galt, fortæller landmanden om sit alarmopkald.

- Jeg tænkte: Hold da kæft, det går galt det her.

Der er ikke meget tilbage af rattet. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Ingen personer kom til skade i branden. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Årsag til branden ukendt

Mejetærskeren er fire år gammel og har lige været til serviceeftersyn. Det vides ikke med sikkerhed, hvad der er årsag til branden.

- Eksperterne siger, at jeg har kunnet knuse en flintesten, som så har sat en glød ind gennem mejetærskeren - eller hen under den, og så sætter den ild i halmen, forklarer Jens-Arne Bøgelund Kristiansen.

Som følge af lørdagens brand har landmanden mistet omkring 25-30 ton korn, fordi marken er brændt.

Branden, der opstod ved Allestedgårdsvej klokken 13.26, bredte sig ud over ti hektar. Det svarer til et areal på omkring 14 fodboldbaner.