Brand i rækkehus kunne være endt helt galt

Natten til torsdag klokken 4.35 fik Fyns Politi en anmeldelse af en brand i et rækkehus på Bakkegårdslunden i Højby.

Det oplyser Hans Jørgen Larsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

- Da vi ankom, var brandvæsenet allerede i fuld gang med at slukke branden i rækkehuset, og der gik ikke lang tid, før det lykkedes dem, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Der var heldigvis ikke nogen til stede i rækkehuset, men hvis der havde været, så havde det virkelig ikke været godt.

Ifølge vagtchefen kunne det være endt fatalt, hvis der havde været nogen hjemme i huset, da det brændte.

- De kunne være brændt inde, hvis det havde været tilfældet, siger Hans Jørgen Larsen.

Indbrud ender i flammer

Allerede torsdag morgen kunne politiet gå i gang med at undersøge, hvad der var skyld i den voldsomme brand i rækkehuset i Højby.

- Vi har en mistanke om, at der er tale om en påsat brand. Alt tyder også på, at der har været indbrud i huset, og det måske er der, at branden er blevet antændt, fortæller vagtchefen.

Døren til rækkehuset var blandt andet ikke låst, og en rude i huset var knust. Derfor leder Fyns Politi nu efter en mulig gerningsmand.

Fyns Politi hører gerne fra vidner til branden på telefonnummer 1-1-4.