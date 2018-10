Ufarlig røg: Brand i skrot på Odense Havn

Klokken 04.16 natten til mandag modtog Fyns Politi en melding om kraftig røgudvikling på genbrugsvirksomheden H.J. Hansens afdeling på Havnegade 110 på Odense Havn.

Der var gået ild i et oplag af skrog på virksomhedens grund.

Brandfolk fra Beredskab Fyn og medarbejdere fra virksomheden fik hurtigt ilden under kontrol. Fyns Politi sendte også mandskab til stedet for at tjekke, om røgen kunne være farlig for beboere i nærheden.

Læs også Brand hos Marius Pedersen under kontrol

Men vurderingen af indsatslederen og Beredskab Fyn var, at der ikke var grund til at udsende en advarsel til de omkringboende.

- Vindretningen og røgens beskaffenhed gjorde, at vi vurderede, at der er var nogen risiko for naboerne, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi.

Læs også Beredskab øver sig under Storebælt