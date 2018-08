Brand kan tvinge fynske arbejdspladser til Tyskland

Virksomheden Dencam i Faaborg overvejer midlertidigt at rykke produktion og ansatte til Tyskland. Det sker efter, at en brand raserede en fabrikshal.

Fabriksbranden hos Dencam i Faaborg kan få konsekvenser for firmaets ansatte. Det oplyser virksomhedens direktør, Jan Andersen dagen efter branden.

Vi skal nok finde en løsning Jan Andersen, direktør for Dencam

Dencam kigger i øjeblikket på, om flere af virksomhedens ansatte i Faaborg skal rykkes til Tyskland, hvor virksomheden i forvejen samarbejder med en underleverandør. Det skal ske for fortsat at kunne levere til Dencams kunder.

- Vi løser problemerne, som de opstår, fortæller Dencams direktør.

Uvished om portalfræsere

Direktøren oplyser, at planerne er i støbeskeen, da der stadig er uvished om virksomhedens specialmaskiner. Branden ødelagde mindst én af virksomhedens tre portalfræsere.

På nuværende tidspunkt er det usikkert i hvilket omfang, de resterende fræsere er berørt.

Først sidst på ugen forventer Dencam at kende status for virksomhedens potralfræsere. Det sker, når specialister har aflagt besøg i den udbrændte fabriksbygning.

Hvis planen bliver ført ud i livet, er det ikke alle virksomhedens ansatte, der skal rykke til Tyskland. Ifølge direktøren kan nogle ansatte blive tilbage i Faaborg.

Jan Andersen håber, at virksomhedens ansatte er villige til at rykke til Tyskland for en stund.

- Begge parter ønsker at servicere kunderne. Vi skal nok finde en løsning, fortæller virksomhedens direktør.

Afventer politiundersøgelse

Onsdag får Dencams udbrændte fabriksbygning besøg af politi samt en brandtekniker. Her håber Jan Andersen at blive klogere på årsagen til den brand, som måske tvinger produktionen til Tyskland.

Samtidigt har Dencam stadigvæk ikke noget overblik over de økonomiske konsekvenser ved branden. Det skyldes ifølge direktøren, at virksomhedens forsikringsselskab fortsat ikke har overblik over branden.

Dencam har også en afdeling i Rudkøbing. Denne varetager dog andre opgaver end Faaborg-fabrikken. Derfor kan den ikke overtage produktionen, som måske rykker til Tyskland.

Virksomheden leverer til en række vindmølleproducenter som Vestas, Siemens og MHI.