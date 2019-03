Ild i computer: Brand lukker brugs i op til en uge

Fredag aften blev Daglibrugsen på Ollerup Bytorv ramt af en brand, da gik ild i en computer ved lukketid.

Selvom branden hurtigt blev slukket er skaderne så omfattende, at butikken i første omgang er lukket lørdag, søndag og mandag, fortæller uddeler Peter Bille-Hansen til TV 2/Fyn.

Peter Bille-Hansen vurderer, at lukningen sagtens kan blive længere, måske endda en hel uge:

- Vi skal have vores it-løsning op at køre igen, så vi kan køre butikken. Så må lukke lageret af og køre butikken fra et lager andetsteds, siger han.

Peter Bille-Hansen fortæller, at de ansatte har forklaret, at der var ild i it-systemerne, som er står samlet på lageret.

Ifølge vagtchef Anders Furbo Therkelsen, Fyns Politi, er brandens opståen lørdag endnu ukendt.

For en sikkerheds skyld blev butikkens lager af gasflasker flyttet væk fra bygningen, og heldigvis var der mere røg end ild. Til gengæld har røgen skadet store dele af lageret og nærmest gjort det ubrugeligt.

