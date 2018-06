Brand tog to længer på gård på Nordfyn

Det var muligvis et halmfyr, som var årsag til større gårdbrand i Bogense sent lørdag eftermiddag.

En firelænget gård på Odensevej på kanten af Bogense by blev sidst eftermiddagen lørdag ramt af en brand.

Da Fyns Politi og Beredskab Fyn ankom til stedet var to længer overtændt og stod ikke til at redde.

Branden var så omfattende, at Beredskab Fyn måtte hente hjælp hos det sydjyske beredskab, som assisterede med 14 mand, røgdykkere og flere køretøjer.

Årsagen til branden er endnu ikke fundet, men vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen, oplyser til TV 2/Fyn søndag morgen, at der er mistanke om, at branden er opstået i gårdens halmfyr og at ilden har bredt sig via halm på loftet.

Alarmen gik klokken 17.36 og slukningsarbjedet var afsluttet ved 02-tiden natten til søndag.

Ingen mennesker eller dyr kom til skade.

Beredskab Fyn fik hjælp fra kollegerne hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Foto: Localeyes

Odensevej blev spærret i et tidsrum. Foto: Localeyes