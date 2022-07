Molotovcocktail ødelagde sundhedshus lige inden åbningsfesten

Lørdag skulle have været en festdag for Sundhedshuset Engsbye i det sydøstlige Odense, der havde planlagt en åbningsreception for den nyeste del af behandlingscentret.

I sidste øjeblik måtte festlighederne dog aflyses, da bygningen blev udsat for et brandattentat.

Natten til fredag blev en rude smadret og gerningsmanden kastede en flaske med brandbar væske ind i sundhedshuset.

- For os ligner det nogen, der forsøger at sørge for, at vi ikke skulle kunne holde åbent hus. Det skulle simpelthen være chikane eller gøre noget for, at det her arrangement ikke blev aktuelt, siger Iben Gryholt Engsbye, der er indehaver af sundhedshuset.

Flasken smadrede ikke, men der har været ild og omfattende røg og sodskader, der gjorde, at dagens åbningsreception for den nyeste del af sundhedshuset måtte aflyses.