Spærrede trafikeret vej: Brandbil i udrykning sad fast i midterrabatten

En brandbil fra Beredskab Fyn sad fredag eftermiddag fast i midterrabatten på Ørbækvej tæt ved Johannes Larsens Vej og Nyborgvej.

Det oplyser Vejdirektoratet, der også oplyser, at vejen er spærret.

Den fastkørte brandbil var skyld i, at Ørbækvej blev lukket for biler i en kort periode fredag. Foto: localeyes.dk

Trafikanterne kan med fordel benytte alternative ruter.

Brandbil i udrykning skulle skynde sig videre

Ifølge Fyns Politi er brandbilen kørt ned i noget udgravning. Uheldet skete klokken 15.36.

Vagtchef Thomas Bentsen oplyser, at der skal noget tungt grej til at fjerne brandbilen, og derfor kan der gå lidt tid, før vejen er farbar.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger var brandbilen i hast på vej til en anden brand i Odense og blev nødt til at køre ind over midterrabatten for at komme gennem myldretrafikken.