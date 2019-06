To brande i kolonihaver i nat – én af dem muligvis påsat

To gange i løbet af natten til onsdag måtte Fyns Politi og Beredskab Fyn rykke ud til brand i et kolonihavehus.

Der har ikke umiddelbart været fare for mennesker i nogen af de to brande, fastslår Fyns Politi, der heller ikke ser nogen sammenhæng mellem de to brande, som hver især forårsagede alvorlige skader på husene.

Baseret på de observationer, som patruljen gør sig ude på stedet, har vi en mistanke om, at den kunne være påsat Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi

Politiet modtog anmeldelse om den første brand klokken 00.41. Branden opstod i et kolonihavehus i Haveforeningen Grejsdalen i Nyborg, og det pågældende kolonihavehus brændte helt ned. Derfor har Fyns Politi også umiddelbart svært ved at sige noget om årsagen til branden.

- Det er heller ikke til at sige, om den kunne være påsat, når den er helt udbrændt, siger Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Muligvis påsat

Den anden brand opstod omkring klokken 02.18 i Søndergaards Haver i det østlige Odense.

En nabo anmeldte branden til politiet, da han kunne høre, at det knitrede og bragede fra naboejendommen og efterfølgende kunne se, at det skyldtes, at huset stod i flammer.

Læs også Teenagere idømt betinget fængsel for påsat brand

Husets ejer var ikke hjemme, fortæller vagtchefen. Politiet tror blandt andet derfor, at branden muligvis skyldes en bevidst handling.

- Baseret på de observationer, som patruljen gør sig ude på stedet, har vi en mistanke om, at den kunne være påsat. Så vi vil meget gerne høre mere, hvis noget har set eller hørt noget, siger vagchefen.

Ingen sammenhæng

Selv om det kan virke påfaldende med to brande i kolonihavehuse med kort tid imellem på samme nat, ser politiet ikke en sammenhæng mellem de to brande.

- Vi tror også, at det er tilfældigt, at de er så tæt på hinanden, siger vagtchef Anders Furbo Therkelsen.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.