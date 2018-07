Brande på Ærø presser beredskabet

To markbrande har presset beredskabet på Ærø.

Alarmen gik mandag eftermiddag klokken 13.07, hvor ti mand fra Beredskab Fyn blev sendt ud til en markbrand i Søby.

En landmand i Søby skulle presse halmballer, da der pludselig opstod brand i en af halmballerne.

- Det begyndte at blæse op i nærheden og flammerne løb hurtigt. Branden nåede at sprede sig til et omfang på 500 til 600 kvadratmeter. Jeg tilkaldte straks Marstalssprøjten, da der var andre bygninger inden for en rækkevidde på 500 meter, siger Kristen Albertsen, der er indsatsleder hos Beredskab Fyn.

Da beredskabet kommer ud til markbranden, vurderer indsatslederen, at Marstalssprøjten ikke er nødvendig. Beredskabet er nemlig særligt presset i den tørre tid, hvor ressourcerne hurtigt kan blive opbrugt.

- Vi skal passe på, at vi ikke tømmer vores resurser. Hvis der opstår en brand et andet sted, har vi kun to brandstationer til rådighed, så man skal tænke sig om en ekstra gang, inden man sætter alt ind, siger Kristen Albertsen.

Derfor afblæser indsatslederen Marstalssprøjten.

- Vi kan ikke bare få hjælp fra en tredje brandstation på grund af vores beliggenhed. Dermed ikke sagt, at hvis behovet skulle opstå, sætter vi alle kræfter ind og tager den derfra, siger Kristen Albertsen.

På Ærø findes der to brandstationer: Dunkær og Marstal.

Tidligere brand i Søby

Tidligere samme dag klokken 10.17 opstod der en mindre markbrand på en høstet mark i Søby.

- Det har formentligt været en gnist fra sten, der har antændt branden. 200 til 300 kvadratmeter blev brændt af, fortæller Kristen Albertsen.

De to brande havde intet med hinanden at gøre. Syv brandfolk blev sat på slukningsarbejdet, som blev afsluttet efter en time

Og selvom der har været lidt regn sporadisk på Fyn, er det ikke noget brandfolket mærker til på Ærø.

- Den smule regn, vi har fået, har ikke været nok til at gøre en forskel. Vi er presset af tørken, som vi hele tiden har været, siger Kristen Albertsen.