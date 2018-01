Brandstiftelse og røveri på samme aften: Ung kvinde erklærer sig skyldig

En 25-årig kvinde har ved Retten i Svendborg kendt sig skyldig i røveri og brandstiftelse. Hun varetægtsfængsles, indtil en mentalundersøgelse er udført.

En novemberaften i 2017 begik en 25-årig kvinde fra Svendborg røveri og brandstiftelse.

Det erkendte hun i Retten i Svendborg tirsdag, oplyser Fyns Anklagere på Twitter.

Den 25-årige havde været til en fest, hvor hun havde drukket alkohol og røget hash. Da selskabet løb tør for alkohol, gik hun til en nærliggende tankstation for at købe mere.

Kvinden forklarede i retten, at hun havde svært ved at huske detaljerne, men pludselig stod hun bevæbnet med en saks og forsøgte at true sig til kontanter.

Tankstationens kasseløse system gjorde det umuligt for medarbejderen at udlevere penge til kvinden, der i stedet begav sig om bagved kassen. Medarbejderen benyttede lejligheden til at hoppe over disken og forlade tankstationen, og kvinden forlod stedet med en sixpack.

Satte ild til 7 Eleven

I stedet for at vende tilbage til festen tog den 25-årige kvinde toget mod København.

En kontrollør smed hende af toget i Slagelse, da hun ikke havde nogen billet.

Her smadrede hun en rude ved en 7-Eleven, stjal mere alkohol og satte ild til butikken.

Kvinden, der har erkendt sig skyldig i alle anklager, har flere diagnoser af psykisk karakter.

Anklager ved Fyns Politi, Rasmus Maar Hansen, fortæller til TV 2/Fyn, at kvinden nu skal igennem en mentalundersøgelse.

- Undersøgelsen skal vise, om hun er egnet til en normal fængselsstraf, eller om hun i stedet skal have en behandlingsdom. Hun er varetægtsfængslet, indtil undersøgelsen er udført, siger Rasmus Maar Hansen.

Den 25-årige kvinde er tidligere dømt for brandstiftelse.

