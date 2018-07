Kvinde og hund reddet af forbipasserende: Stråtækt hus brændt ned

Et ældre stråtækt hus i Marslev nedbrændte tirsdag morgen i lynbrand.

Politi og beredskaber på Fyn har rigeligt at se til i denne tid. Den fortsatte tørke har skabt et knastørt grundlag for masser af fynske brande og særligt naturbrande.

Tirsdag morgen måtte de på den igen, da der blev meldt om ild i et hus i Marslev.

Huset viste sig at være et ældre stråtækt hus, og da brandbilerne ankom, var huset så overtændt, at det ikke stod til at redde, oplyser Fyns Politi.

- Beboeren var kommet ud, og brandvæsnet forsøger så at slukke huset, men det ender med at nedbrænde, fortæller Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi.

Vagtchefen fortæller, at der var en kvinde og en hund i huset, mens det brændte. De blev advaret af en forbipasserende, der opdagede flammerne, og derfor kom de ud i tide.

Læs også Avisbud reddede ældre kvinde fra brand i hus

- Det går stærkt

Vagtchefen fortæller, at de endnu ikke kender årsagen til branden, som de nu skal have undersøgt.

Men tørken har ikke gjort det bedre, siger vagtchefen.

- Det går stærkt, når det er så tørt. Og når det er stråtag, så går det rigtig stærkt, siger Kenneth Taanquist.

I starten af måneden fortalte Beredskab Fyn, at de måtte slukke omkring ti brande om dagen, de fleste startet på grund af den tørre vegetation i landskabet.

Læs mere om det og om afbrædningsforbudet her.

Læs også Pas på hvor du smider cigaretten: Op mod ti fynske naturbrande om dagen