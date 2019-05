Supergruppe begejstrer anmelderne: 'Brillant koncert på Heartland'

Med det 51-årige rockikon Damon Albarn i spidsen indtog britiske The Good, the Bad & the Queen torsdag aften store scene på den midtfynske festival Heartland.

Og anmelderne kunne lide, hvad de så og hørte fra bandet, der ikke uden årsag bliver kaldt en supergruppe.

Udover Damon Albarn, der nok er bedst kendt som frontmand for 90'er-britpop-bandet Blur, men også står bag musikalske projekter som blandt andet Gorillaz, består The Good, the Bad & the Queen af Tony Allen, der tidligere spillede trommer i Fela Kutis, Simon Tong, der spillede guitar i The Verve og Paul Simonon, der var manden med bassen i The Clash.

Med sig på Heartland havde de blandt andet en strygerkvartet, der understregede det storladne og melankolske i bandets tvetydige hyldest til et England i opbrud.

Politikens anmelder Simon Lund giver koncerten fem ud af seks stjerner og skriver blandt andet i sin anmeldelse:

"Det var lyden af England, lyden af ska, af vaudeville, af rock, af kammerpop, af punk, af råbekor og »oi!« fra lægterne, der løb sammen et sted mellem hullet asfalt og evigt grønne enge. Og selv om det sejlede lidt rundt, blev det formet til et opråb for de magtesløse."

"Og på deres egen vingeskudte måde rejste de i ruinerne af romantiske forestillinger om gyldne tider og arbejderklassens knækkede kampånd et monument over, hvad det vil sige at være britisk i en global verden anno 2019."

- Bestemt ikke kedeligt

Også musikmagasinet Gaffa var på Midtfyn torsdag aften for at se de fire briter brage derudaf i den knap fem kvarter lange koncert. Gaffa kvitterer med fire stjerner ud af seks.

"De fire stjernemusikere har medbragt yderligere en keyboardspiller og en percussionist samt en strygerkvartet, og lyden er heldigvis fremragende. De mange musikalske nuancer står klart frem, og det samme gør Damon Albarns evigt drengede vokal, hvilket er vigtigt, da sangteksterne er en stor del af udtrykket," skriver Gaffa blandt andet i anmeldelsen.

Anmelder Ole Rosenstand Svidt hæfter sig ved, at bandets sange ikke ligefrem hører til de mest melodiske og sing-along-song-venlige, Damon Albarn har skabt. Derfor blev det også en pose musikalsk blandede bolcher, der strakte fra forsigtige strygere og akustisk, skrøbeligt guitarspil til tempo og hvinende guitarer og 'order, order'-råb fra Albarn, der nærmest bragte publikum helt ind i det britiske parlament.

"Mere interessant end decideret gribende, men bestemt ikke kedeligt."

Også Soundvenue giver koncerten fire stjerner ud af seks i deres anmeldelse.

