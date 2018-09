Briller hjælper folk af med angst: Øv dig i at gå i supermarkedet

Virtual Reality kan være med til at behandle mennesker med social angst. Det er allerede afprøvet på et hospital i landet.

Der er folk, som er bange for social kontakt. Bange for at tage toget, bange for at handle ind i det lokale supermarked og som ikke tør gå uden for deres dør.

Hidtil har behandlingsformerne bestået af samtaler med psykologer, gruppeterapi og medicin.

Men nu kan de angstramte måske få hjælp fra en uventet side.

Virtual Reality kan nemlig bliver et aktivt redskab for psykiatere, når de i fremtiden skal behandle patienter med social angst.

De her unge mennesker kan blive mere selvhjulpne, så psykiaterne ikke behøver at tage med ud i supermarkedet Anne Heeno, ejer af Timestory VR

- Vi har lavet en interaktiv virtual reality med karakterer, man kan snakke med, fortæller Anne Heeno, der ejer virksomheden Timestory VR.

Hun viser Virtual Reality brillerne frem på elektronikmessen E-18 i Odense.

VR-brillerne kan sende personen med social angst ind i et andet univers. Foto: Ole Holbech

- Det seneste, vi har lavet, er for Silkeborg Hospital, hvor vi har lavet noget for folk med social angst, så de kan gå ind i en situation og være blandt mennesker i VR og snakke med de karakterer, der er i VR.

Når de elektroniske VR-briller kommer på, står man i køen til et supermarked. For folk, der lider af angst, kan det være enormt svært, og derfor kan de træne situationen i Virtual Reality.

Gør behandlingen nemmere

Det er ikke kun personerne med social angst, der får noget ud af brillerne, som Timestory VR har lavet. Det hjælper også psykiaterne med deres arbejde.

- Det, som psykiaterne får ud af det, er, at de her unge mennesker kan blive mere selvhjulpne, så psykiaterne ikke behøver at tage med ud i supermarkedet, for det er det, de gør nu, fortæller Anne Heeno.

Inde i brillen får man stillet en opgave, som for eksempel kan være, at man skal bestille en pakke panodiler hos ekspedienten i det lokale supermarked.

Anne Heeno kan følge med på en skærm, hvad personen, der har VR-brillerne på, ser og gør. Foto: Ole Holbech

De virtuelle øvelser kan være med til at gøre patienten klar til at gøre det i virkeligheden.

- Det virker, fordi det er så virkeligt. Du føler faktisk, at du er der, fordi det er en 360 graders oplevelse. Så når du kigger rundt, så er du det sted.

En mulig fremtidig behandling

Det virtuelle projekt er foreløbig et forsøg, der blandt andet er blevet afprøvet på Silkeborg Hospital. Men Anne Heeno håber på, at der er endnu flere, der kan bruge den nye teknik fremover.

Faktisk håber hun på, at det allerede vil blive brugt flere steder næste år.

- Det er så nyt, at det kun har været på som forsøgsbasis. Vi har haft seks igennem, og de har det bedre nu. Nogle af dem kan nu gå alene ud og handle ind, fortæller ejeren.

