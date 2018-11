Britisk hitmager kommer til Fyn

Den britiske poplegende Cliff Richard kommer igen til det fynske. i 2019, hvor han skal spille på Valdemar Slot på Tåsinge.

Den 22. juni vil fynboerne igen kunne synge og danse til en koncert med Storbritanniens mest succesrige hitmager.

Der er kun fem koncerter i hele 2019, og den ene er på Tåsinge i det fynske.

Også Gram Slot får fint besøg af poplegenden næste år, mens de tre andre planlagte koncerter er i England.

Koncerterne markerer en tilbagevenden for musiklegenden efter hans fire koncerter i 2018 og kommer samtidig med fejringen af 60-årsdagen for hans første single "Move It!".

Selvom Cliff Richard står bag hele 1.300 sange, så er han ikke færdig med at lave nyt. I forbindelse med markeringen af ​​den vigtige milepæl, udgiver han nemlig sit 104. album med helt nye sange.

Albummet hedder "Rise Up" og har allerede opnået en førsteplads på Vinyl og Amazon hitlisten.

Foto: Pressefoto

Udsolgt i Danmark

Cliff Richards fire koncerter i Danmark var en stor succes.

Ud over koncerten i Odeon optrådte han også i Musikhuset i Aarhus og i Operaen i København. Alle koncerterne blev udsolgt, og også anmelderne roste koncerterne.

Kun overgået af The Beatles og Elvis

Det er ikke hvem som helst, som kommer til Fyn.

Cliff Richard er den tredjemest sælgende kunstner i Storbritannien - kun overgået af The Beatles og Elvis Presley. Hans sange har været på hitlisterne siden 1958.

I 1968 blev han nummer to i det europæiske melodigrandprix med nummeret "Congratulations". Han har haft adskillige sange øverst på den britiske hitliste, hvoraf det seneste er "The Millennium Prayer" fra 1999.