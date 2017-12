Britisk kapitalfond: Vi har ledt efter fynsk naturgasselskab i 15 år

Briter begejstret for at have fundet et guldæg i Odense.

Den britiske kapitalfond har været på udkik efter en virksomhed som NGF Nature Energi i 15 år. Det siger Sam Abboud, der i dag var på en endagsvisit til Danmark. De nye ejere af den fynske naturgasvirksomhed har med købet af den fynske virksomhed fået et forretningskoncept, som de ikke kun få andre steder, afslørede Sam Abboud. Danmark er det land i Europa, der har mest grøn biogas i ledningsnettet, man har en gennemprøvet teknologi, der virker og man har kombineret bortskaffelsen af affald fra landbrugsproduktion til produktionen af vedvarende energi. - I de andre lande i Europa er der tale om mange enkelstående anlæg, der ikke er forbundet i et overordnet gasnet, Og de fleste steder bruges madaffald til frembringelse af biogas. Man skal ikke bruge mad til biogas. Det er uetisk, siger Sam Abboud. Helt tilbage i 2002 var Pioneer Point Partners interesseret i biogas og så på et anlæg, der brugte kyllingeaffald, men med NGF Nature Energi har man fundet en virksomhed, der producerer biogas i storskala, som kan sendes ud i et stort ledningsnet, siger Sam Abboud.