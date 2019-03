Forsøgte at stikke af med datter: Britisk mand sigtet efter stor politiaktion

Det var en 56-årig britisk statsborger, politiet anholdt i Kongens Have mandag ved middagstid. Han fremstilles i grundlovsforhør tirsdag og vil blive sigtet efter paragraf 215 i straffeloven, som handler om at unddrage forældremyndigheden.

Det er han, fordi Fyns Politi mener, at han havde til forsæt at rejse ud af landet med sin datter.

- Det er det, mistanken går på, fortæller Jack Liedecke, der er efterforskningsleder ved Fyns Politi.

Manden har ikke forældremyndighed over datteren, som bor hos sin mor i Odense. Strafferammen for at overtræde paragraf 215 er op til fire års fængsel.

Den 56-årige er fortsat i politiets varetægt.

- Generelt i sådan nogle sager vil man bringe personen til det nærmeste arresthus, fortæller Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Klokken 11.30 tirsdag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør.

Vågen taxa-chauffør hjalp politiet

Politiet fik hjælp af en hurtig taxa-chauffør i forbindelse med eftersøgningen efter den 56-årige mand.

- Vi havde efterlyst ham, og så var der en taxachauffør, der mente, at han havde set manden løbe ovre i Kongens Have, fortæller Jack Liedecke.

Ifølge efterforskningslederen foregik anholdelse uden problemer.

- Der var ikke nogen problemer. Han stod jo med sin datter på armen, fortæller han.

