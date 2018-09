Britt fik besøg af symfoni - Hvad er det lige, jeg har sat gang i?

Det er ikke en hverdagsbegivenhed for Britt Vahl, når der skal stilles stole op til musikere i hendes stue.

- Det bliver jo vildt spændende og lidt grænseoverskridende, siger hun.

Komponist Andy Pape er ankommet sammen med fire musikere fra Odense Symfoniorkester for at spille en minikoncert for Britt.

Det er nemlig hendes egen historie, der nu er blevet omsat til musik.

- Det, der rørte mig, var hendes umiddelbare åbenhed og deling af denne tragiske historie, fortæller komponist Andy Pape.

I 2017 inviterede han og Odense Symfoniorkester til en række spisefællesskaber forskellige steder på Fyn med et enkelt koncept. Orkestret betalte for en god middag, hvis gæsterne til gengæld fortalte deres personlige historier.

Rundt om på bordene stod små lydoptagere, der sugede det hele op, og til sidst endte mere end 150 historier på Andy Papes skrivebord.

Det er nu blevet til en symfoni med titlen Musiske Rejser.

- Det er meget rørende at høre de historier og være med til de her menneskers liv, og hvad der betyder noget for dem, siger Andy Pape.

Britts liv gik i stå

Ved spisefællesskabet valgte Britt Vahl at fortælle om det, der lå hende mest på sinde. Nemlig tabet af hendes mand, Jørgen.

- Han var alles ven. Du fandt ikke nogen, der ikke syntes han var en god fyr, siger Britt Vahl.

Man kan roligt bruge udtrykket at gå hånd i hånd gennem livet, for Jørgen og Britt Vahl gjorde det sammen. De havde fået børn sammen, de drev slagterforretning sammen, og de kørte motorcykel sammen.

Jørgen var som 63-årig i fuld vigør, og derfor var det også helt uventet, hvad der skete en sommerdag i 2016.

Jørgen havde lige købt en ny motorcykel, og Britt var i gang med at omregistrere den på computeren. Men da hun ledte efter Jørgen der ellers var i gang i haven, kunne hun ikke finde ham.

- Til sidst gik jeg ind igen. Jeg kiggede inde i stuen, men der sad han ikke. Så gik jeg op i soveværelset, for jeg tænkte, at han måske var oppe for at skifte tøj og gå i bad. Og så lå han på sengen og var død.

Jørgen Vahl blev revet ud af Britts liv i juni 2016. Foto: Morten Albek

Et hjertestop havde uden varsel taget Jørgen og efterlod Britt i chok.

- Så skulle man til at forholde sig til den nye verden. Altså det dér udtryk med at skulle sige, at Jørgen var død... det er et svært ord at tage i munden. Det er det bare, fortæller Britt Vahl, stadig tydeligt påvirket af savnet.

Symfoni i stuen

I Britt Vahls stue har Esther Mielewczyk og Mads Haugsted taget plads med hver deres violin, Dorthe Byrialsen med bratsch og Michaela Fukačová med Cello.

De fire musikere udgør en lille del af Odense Symfoniorkester, der i den kommende tid skal opføre Musiske Rejser rundt på hele Fyn. I første gang bliver det en lille turné med omkring 20 musikere og til sidst med fuldt symfoniorkester på omkring 70 musikere i Odense Koncerthus.

Esther Mielewczyk og Mads Haugsted har taget plads med hver deres violin i Britt Vahls stue. Foto: Morten Albek

Når den lille gruppe netop har valgt at besøge Britt, er det fordi hendes historie om chokket ved at miste sin elskede og om at forsøge at være glad på deltid, gjorde et stort indtryk på Andy Pape. Derfor ville de prøve at opføre den lille del af symfonien, som bygger på Britts historie.

Der er helt tyst i stuen, og celloen begynder musikstykket.

Britt sidder i sofaen, og på en stol i baggrunden sidder komponisten og følger opmærksomt med.

- Udover, at jeg har komponeret noder, så har jeg også komponeret, hvordan musikerne trækker vejret. Der er nogle fraser med nogle pauser imellem, og enhver frase bliver indledt sådan her, forklarer Andy Pape og efterligner en indånding i et pludseligt stød.

- Sådan ville jeg reagere, hvis jeg fik at vide, at min mand gennem mere end fyrre år var død, fortsætter Andy Pape.

Andy Pape har inddelt symfonien i afsnit over de ni muser fra den græske mytologi. De står for hver deres stemning, som for eksempel dans, komedie og kærlighed. For Britts vedkommende indgår hendes historie i tragediens afsnit.

Musikken fylder stuen i villaen i Vester Hæsinge og påvirker Britt.

- Når man er i den situation, som jeg har været i, så bruger man jo alt, hvad der er af små virkemidler for at komme videre. Jeg vil jo sandsynligvis lytte til musikken hver aften, når jeg går i seng, siger Britt Vahl.

Og hun er til stadighed forundret over, at historiefortællingen ved et spisefællesskab endte i hendes egen stue.

- Jeg vil da være vanvittig stolt over, at min og Jørgens historie kunne omskrives til noget musik.

Musikken når til vejs ende.

Alle i lokalet holder vejret.

Og til sidst giver Britt et stort suk fra sig og tager sig til brystet.

- Det er godt, at hjertet slår endnu. Det slår næsten for stærkt. Tak, siger hun.

- Jørgen skulle lige vide, hvilken opstandelse, han har været med til at lave. Så ville han have sagt 'har du ikke gjort lidt rigeligt ud af det?'

Og dermed letter den spændte stemning i stuen med et grin fra de tilstedeværende.

Musiske Rejser med indledende spisefællesskab kan opleves i Nyborg 3. oktober, Svendborg 4. oktober, Kerteminde 5. oktober og Faaborg 6. oktober.

Uropførelse i Odense Koncerthus den 29. november.

Her kan du se hele indslaget fra koncerten i Britts stue: