Britta har internet så langsomt som i Elfenbenskysten

Britta Andersens internet er så langsomt, at det kan sammenlignes med hastigheder fra Elfenbenskysten. Og hun er langt fra den eneste, der døjer med langsomme hastigheder.

- Da jeg fik internettet for en 10-12 år siden, var det super hurtig internet. I dag, hvor rigtig meget foregår via nettet, der er det altså for langsomt. Sommeraftener efter klokken otte, kan jeg have svært ved bare at sende en mail, siger Britta Andersen.

Internethastigheder på mindre end ti megabit per sekund download er ikke uhørt, hvis man bor på Langeland. Det fremgår af rundspørge på Facebook, som TV 2/Fyn står bag.

Internet på Langeland Kun 53 procent af de langelandske internetforbindelser kan levere de hastigheder, som regeringen har som national målsætning for 2020. Den lyder på 100 megabit per sekund i download og 30 megabit per sekund i upload.

Til sammenligning har 95 procent af Region Syddanmarks indbyggere adgang til 2020-hastigheder.

Kun tre procent af langelænderne kan få 1.000 megabit per sekund i downloadhastighed. I Region Syddanmark lyder den procentsats på 67 procent.

90 procent af danskerne kan få adgang til 2020-hastigheder. Kilde: Energistyrelsen / tjekditnet.dk

Flere af øens beboerer rapporterer om downloadhastigheder mellem ti megabit per sekund og 50 megabit per sekund. Dermed ligger hastighederne ikke langt over de gennemsnitlige hastigheder i lande som Elfenbenskysten og Hviderusland. Det viser tal fra internettjenesten Speedtest.net.

De langsomme hastigheder har ført til, at flere langelændere tirsdag aften var samlet til et infomøde omkring internet.

Her skulle internetudbydere spille ind med løsningsforslag til øens langsomme internet.

Flere har fået hjælp

Selvom Langeland er den fynske kommune med det dårligste internet, så har flere langelændere fået hurtigere forbindelse til internettet.

- Dem, der ligesom også har fået hjælp, er blevet utrolig glade og tilfredse, forklarer Maja Kristensen, formand i Foreningen Hou Skole og indbygger i Lohals.

I den langelandske by Lohals har man fået hurtigere forbindelse via en sammenslutning af de eksisterende kobberkabler. For Maja Kristensen har det betydet downloadhastigheder på op mod 40 megabit per sekund.

Hvor lang tid tager det at downloade en hd-film? 2-5Mbit/s: Én bruger kan være på ad gangen - Tre timer og 20 minutter (cirka)

5-10Mbit/s: Én bruger kan være på ad gangen - To timer (cirka)

10-20Mbit/s: To brugere kan være på ad gangen - Én time (cirka)

20-30Mbit/s: To brugere kan være på ad gangen - Én time (cirka)

30-50Mbit/s: Fire brugere kan være på ad gangen - Én time (cirka)

50-100Mbit/s: Minimum fire brugere kan være på ad gangen - 30 minutter (cirka) Se mere

Af TV 2/Fyns Facebook-rundspørge fremgår det, at flere langelændere har, hvad der nærmer sig eller helt overgår regeringens målsætning.

Henrik Østerbye har testet sin hastighed til 114 megabit i download og 111 megabit upload.

Også Kasper Hansen måler høje hastigheder. Han rapporterer om en downloadhastighed på 114 megabit per sekund.

