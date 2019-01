Bøvl og støj: Bro lukker for biltrafik

Den igangværende renovering af Gl. Lillebæltsbro bliver afsluttet i 2019. Sådan lyder den seneste melding fra Vejdirektoratet.

Broen bliver spærret tirsdag aften klokken 20, og vil så være lukket for biltrafik i 35 uger. Togtrafikken over broen bliver ikke påvirket, og fodgængere, cyklister og knallert 45 kan stadig kommer over broen.

Ramt af strømulykke

Oprindelig skulle Gl. Lillebæltsbro kun have været spærret i 20 uger i 2019, men en strømulykke på broen, og manglende mulighed for støjende natarbejde sidste år, betyder, at kun cirka halvdelen af det planlagte arbejde for 2018 blev nået.

Derfor var der udsigt til en renoveringsperiode på over 40 uger i 2019, og der var en risiko for at arbejde også skulle fortsætte i 2020.

Men med optimering af arbejdsprocesserne hedder tidsplanen nu 35 uger, hvorefter broen igen åbner for biltrafik, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Kan ikke gøre hurtigere

- Vi ved godt, at spærringen på 35 uger er lang tid, og vi er klar over de samfundsmæssige gener for trafikanter, naboer og erhvervsliv, mens broen er spærret. Det beklager vi. Jeg kan forsikre, at vi i vores planlægningsarbejde har gjort alt, hvad vi kan, for at spærringen er blevet så kort som overhovedet muligt. Det handler dog om, at renoveringen er helt nødvendig for at garantere færdslen på broen i mange år fremover, siger Vejdirektoratets projektleder Janie Winther Ipsen.

Det vil også i år være muligt for at langsomtkørende køretøjer kan blive eskorteret over Ny Lillebæltsbro hver dag på samme betingelser som sidste år.

- Desværre har det ikke været muligt at afkorte perioden yderligere, da det er meget kompliceret og tidskrævende arbejde, vi skal udføre. Vi mangler dels at udskifte kantbjælken ind mod banelegemet, hvor der er meget begrænset plads at arbejde på, dels at udskifte betonen og belægning på halvdelen af brodækket, som først skal fræses op. De to arbejdsopgaver kommer til at foregå parallelt, siger Vejdirektoratets projektleder Janie Winther Ipsen.

Kan give støjgener

Entreprenøren vil som udgangspunkt arbejde på broen alle ugens dage i tidsrummet mellem klokken 7 og 22.

- Den resterende renovering af broen kommer beklageligvis også til at støje, men vores entreprenør forsøger at tage hensyn ved så vidt muligt at begrænse de støjende arbejder i aftentimerne, siger Janie Winther Ipsen.

