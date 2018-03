Bro over Kattegat: Fyn bliver skåret af

En bro mellem Jylland og Sjælland kun for biler er inden for rækkevidde, lyder det fra regeringen. SF'er mener, at det vil gøre, at Fyn bliver skåret af.

For nogle er det en drøm, der går i opfyldelse, at få en bro over Kattegat, mens det for andre minder mere om et mareridt, man burde være vågnet op fra for længst.

Kattegatforbindelsen er igen blevet vakt til live efter en ny rapport og nye tal fra Transportministeriet er dukket op.

Men SF's politiske ordfører Karsten Hønge er skeptisk over for ideen om en bro, der leder bilister uden om Fyn.

- Man risikerer, at Fyn bliver skåret af. Det vil stille Fyn svagere i konkurrencen, siger han til TV 2/ Fyn torsdag.

32 års tilbagebetaling

Den nye rapport fortæller, at hvis man dropper togskinnerne og alene laver en bilbro over Kattegat, vil den 58 milliarder kroner dyre bro kunne tilbagebetales af bilisterne selv på 32 år. Det skriver DR Nyheder.

Læs også Kattegatbro: Så kan vi ligeså godt lave Fyn om til sommerhusområde!

Regnestykket bygger på, at prisen for at køre over en Kattegat-bro bliver på samme niveau som i dag på Storebæltsbroen, hvor det koster 240 kroner for en personbil uden BroBizz at køre over broen.

Konklusionen får nu et politisk flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti til at genoplive tankerne om at bygge en bro over Kattegat – men kun for biltrafik.

- Den vil koste knap 60 milliarder kroner. Hvis man nøjes med en ren vejforbindelse, så ville den kunne betales, uden at statskassen skal have penge op af lommen, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til DR Nyheder.

Det er ikke gennemtænkt

Hele planen om at lave en bro fra Jylland til Sjælland er ikke gennemtænkt, hvis du spørge Karsten Hønge.

- Tidsplanen hænger ikke sammen. Det kommer til at være samtidig med, at Femernforbindelsen skal opføres. Det er mærkværdigt, siger SF'eren og fortsætter:

Vi er meget skeptiske overfor forslaget. Vi vil ikke på forhånd afvise det uden at have diskuteret det igennem afvise det. Men vi er meget skeptiske. Karsten Hønge, politisk ordfører for SF

- Forslaget hænger ikke sammen, hvis man ikke samtidig opgraderer den offentlige transport. Det er hul i hovedet at bygge en vejbro, hvis man stadig har samme offentlige transport over Storebælt, som man har i dag. Den offentlige transport kommer slet ikke til at kunne konkurrerer.

Faktisk er han slet ikke imponeret over, at broen efter godt to år på hylden, fordi den var for dyr, nu igen er kommet på alles læber.

- Vi er meget skeptiske overfor forslaget. Vi vil ikke på forhånd afvise det uden at have diskuteret det igennem afvise det. Men vi er meget skeptiske.

Vil have mere end kun vej

Socialdemokratiet er klar til at kigge nærmere på muligheden for at etablere en fast forbindelse over Kattegat. Men de vil gerne have, at en togforbindelse tænkes ind, så de togrejsende ikke fortsat skal tage den lange vej forbi Fyn.

Læs også Planer om bro over Kattegat lever stadig

- Når man nu skal i gang med at se på det, er spørgsmålet om det rigtige ikke er at få lavet en højhastighedstogbane, siger socialdemokraten Rasmus Prehn til Ritzau.

Han mener, at forslaget er "noget uambitiøst".

- Ellers kan man komme til at ærgre sig gul og blå over, at vi ikke fik det lavet, siger Rasmus Prehn.

Også de Radikales transportordfører, Andreas Steenberg, bakker op om en Kattegatforbindelse. Men tog skal indgå i forbindelsen, mener han.

- Det giver rigtig god mening at binde de to største byer sammen, siger Andreas Steenberg.

- Det vil være tudetosset at lade være med det, hvis man alligevel skal i gang med at bygge en bro, siger han.