Brød egne regler: To mand for lidt da farlig fange overfaldt betjent

Der var kun to betjente til at flytte den indsatte, da en fængselsbetjent onsdag blev overfaldet i Nyborg Fængsel. Proceduren dikterer, at der skal fire betjente til ved en flytning.

Onsdag blev en betjent i Nyborg Fængsel overfaldet, da han skulle føre en indsat med relation til banden Loyal to Familia tilbage fra en gårdtur.

Nu viser det sig, at betjenten, der blev overfaldet, og hans kollega brød proceduren, da overfaldet skete.

Ifølge reglerne skal der fire betjente til, når farlige indsatte flyttes. Men af uvisse årsager var de altså kun to betjente, da fangen pludselig overfaldt den ene betjent.

Det fortæller Nyborg Fængsels fællestillidsrepræsentant, Martin Sørensen, til TV 2/Fyn.

- Jeg ved ikke, hvorfor de kun var to. Og jeg ved ikke, om det var deres egen beslutning eller ledelsens, siger Martin Sørensen.

Grund til at kritisere ledelsen

Formand for betjentenes organisation, Fængselsforbundet, vil heller ikke drage forhastede konklusioner. Men han mener, at det i sidste ende er ledelsens ansvar, at deres egne regler ikke blev overholdt.

- Vi ved jo ikke, om det faktum, at de brød proceduren og kun var to, var det, der fik den indsatte til at overfalde den ene betjent. Men jeg synes godt, man kan sige, der er grund til at kritisere fængslets ledelse. Det er i sidste ende ledelsens ansvar, at proceduren overholdes, siger Kim Østerbye.

Ifølge Fængselsforbundet var der tale om et umotiveret overfald, der foregik i fængslets gårdtursareal, hvor den mandlige betjent blev slået med knytnæve i ansigtet og sparket flere gange.

Det har endnu ikke været muligt at få en reaktion fra institutionsleder i Nyborg Fængsel, Henrik Bonde Marker.

