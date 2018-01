To brødre dømt: Lillebror havde revolver med i lyntoget

Brødrene Mikkel Rosenkvist Hansen og Martin Holst Hansen har fået henholdvis to og to et halvt års ubetinget fængsel, fordi den ene af dem havde en skarpladt revolver med i toget.

Torsdag blev to brødre idømt ubetinget fængsel, fordi lillebror Mikkel Rosenkvist Hansen havde medbragt en skarpladt revolver i lyntoget fra København mod Jylland.

Læs også Person påkørt i Nyborg

I retten kunne anklager ved Fyns Politi Kirsten Flummer bevise, at brødrene ejede revolveren i fællesskab, og derfor blev også storebror Martin Holst Hansen idømt fængsel, selvom han ikke fulgtes med sin lillebror i toget.

Storebroren på 25 år fik to et halvt års fængsel. 17-årige Mikkel Rosenkvist Hansen fik to års fængsel og fik dermed et halvt års rabat, fordi han er under 18.

Lillebrors forklaring

Den 10. oktober steg Mikkel Rosenkvist Hansen på toget i København. Her var han taget over fra hjemmet i Horsens for at hente et pas for en ven.

I retten fortalte den 17-årige, at han havde taget revolveren med, fordi han følte sig utryg. Det oplyser Kirsten Flummer til TV 2/Fyn.

Det var personalet i lyntoget, der alarmerede politiet, efter man havde fået et tip om en bevæbnet mand.

Da toget ankom til Odense Banegård klokken 14.07, blev Mikkel Rosenkvist Hansen anholdt.

Ifølge anklageren er han ikke tidligere straffet, og hans storebror er ikke kendt for noget med våben.