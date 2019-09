Slog med styrthjelm og glas: Brødre fængslet for groft overfald

To brødre på henholdsvis 18 og 23 år er fredag blevet varetægtsfængslet fire uger efter et overfald på en 36-årig mand fra Ejby. Mændene er sigtet for grov vold.

- De er sigtet for i forening at have overfaldet offeret. De har slået offeret gentagne gange med en styrthjelm og én gang med et glas eller en flaske. Herefter er offeret kravlet ud af huset, hvorefter de følger efter og tildeler ham flere spark på kroppen, siger Stephanie Reby, der er anklager i sagen.

De to mænd blev fredag klokken 17 fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense. Stephanie Reby fortæller, at der ikke er øvrige sigtelser i sagen.

Lukkede døre

Anklageren anmodede om lukkede døre af hensyn til efterforskningen, hvilket dommeren godtog. Derfor er det sparsomt med oplysninger i sagen.

Overfaldet skete torsdag aften. Fyns Politi fortalte fredag til TV 2/Fyn, at motivet til overfaldet var, at den 36-årige mand havde indledt et forhold til de to brødres søster.

- Et brødrepar ville ikke acceptere, at deres søster havde indledt et forhold til en anden mand, så kæresten til søsteren blev godt og grundigt gennembanket, sagde vagthavende ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen fredag morgen til TV 2/Fyn.

Tabt tand og tre sår i hovedbunden

Ifølge anklager Stephanie Reby blev dét glas eller den flaske, den 36-årige blev slået med, knust ved slaget. Overfaldet efterlod den 36-årige med tre sår i hovedbunden, hvoraf et var en flænge, der krævede behandling.

Derudover fik har offeret fået hævelser i ansigtet og mistet en tand.

De to mænd er varetægtsfængslet frem til 11. oktober.