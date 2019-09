Brødrepar ville ikke acceptere søsterens nye kæreste og tæskede ham

Torsdag aften blev en 36-årig mand fra Ejby udsat for et voldsomt overfald, hvor han gentagne gange blev slået og sparket i hovedet.

Ifølge politiets oplysninger er motivet til overfaldet, at manden havde indledt et forhold til en kvinde, men at kvindens brødre ikke ville acceptere forholdet.

- Et brødrepar ville ikke acceptere, at deres søster havde indledt et forhold til en anden mand, så kæresten til søsteren blev godt og grundigt gennembanket, forklarer vagthavende ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Brødre sigtet for vold

De to brødre er anholdt og sigtet for kvalificeret vold, fordi overfaldet var af særlig brutal karakter, forklarer den vagthavende.

- Det er ikke bare ét slag. Det er talrige slag og spark i hovedet. De har brugt både et glas og en styrthjelm til at slå med, og det gør, at det er voldsomt, siger Milan Holck Nielsen.

Offeret har modtaget behandling for sine skader, men har ifølge politiets oplysninger ikke pådraget sig kritiske skader.

Fyns Politi oplyser, at brødreparret er af udenlandsk herkomst og er henholdsvis 18 år og 23 år. Det 36-årige offer er af etnisk dansk herkomst.