Broen blev bygget lige udenfor: Ulrik så en forretningsmulighed

Ulrik Nielsen solgte værktøj, da Storebæltsbroen blev bygget. Han prøvede noget helt nyt, og det var en god forretning.

I dag er det præcis 20 år siden det blev muligt at krydse Storebælt i bil. Dronning Margrethe indviede den 20 milliarder dyre Storebæltsbro 14. juni 1998 efter ti års anlægsarbejde.

Mange danskere var dengang modstandere af broforbindelsen mellem Fyn og Sjælland, men fynske Ulrik Nielsen havde det helt anderledes. Han ejede nemlig en butik i Nyborg, der solgte værktøj. Og lige udenfor skulle en af verdens største broer bygges.

Vi arbejdede 24 timer i døgnet og havde døgnåbent. Det var noget helt nyt i 1988 Ulrik Nielsen, butiksindehaver

- Inger (Ulrik Nielsens kone, red.) og jeg stod og kiggede ud over vandet, og så sagde vi: der vil vi være med. Så gik vi hjem til staben og fortalte, at vi skal være med ude på broen, forklarer Ulrik Nielsen.

Og som sagt, så gjort.

- I løbet af en tre til fire uger blev vi tilnærmelsesvis en international virksomhed, fortæller butiksindehaveren.

Levering klokken 02.00 om natten

Byggeriet af Storebæltsanlægget var enormt, og da byggeriet var på sit højeste i starten af 1990'erne, var flere end 4.000 ansat på byggepladserne ved Storebælt.

Det var lige præcis det, som Ulrik Nielsen så en forretningsmulighed i. Og han havde tydeligvis sans for den slags.

- Det var en rigtig god forretning. Den var også anstrengende, kan man sige. Vi arbejdede 24 timer i døgnet og havde døgnåbent. Det var noget helt nyt i 1988, siger Ulrik Nielsen.

Utallige gange er Ulrik Nielsen og konen blevet ringet op, mens de lå i sengen, for at tage imod bestillinger på værktøj og andet materiale til byggeriet.

- Og så er jeg gået ned på lageret og ekspederet, hvis de skulle bruge det klokken 02.00 om natten, forklarer Ulrik Nielsen.

Skaf 200 kilo talkum

Og når man nu har sagt, at man kan levere alt til det gigantiske byggeprojekt, så får man engang imellem nogle lidt spøjse bestillinger.

Ulrik Nielsen har mange anekdoter om specielle ting, der skulle skaffes, men en bestilling husker han tydeligt.

200 talkum til levering klokken 14.00.

Men hvor skaffer man det?

- Vi ringede til materialisten, men han havde kun noget til barnenumser, og det kunne vi jo ikke komme langt med. Så jeg kørte til Odense, ringede hid og did og fik samlet 200 kilo sammen. Så leverede vi det 13.50, og den eneste kommentar, de havde var: det var i da godt nok længe om, fortæller Ulrik Nielsen.

Og sådan arbejde Ulrik Nielsen og resten af staben i mere end ti år, mens Storebæltsbyggeriet var i gang.

- De havde jo et behov, og vi havde sagt, at vi aldrig siger nej. Nogen gange lagde vi godt nok telefonen, og tænkte hvad det egentlig var, de bestilte. Men så måtte vi jo i gang med det, og der var ikke noget internet, der var ikke noget Google. Så vi skulle bare have en viden omkring tingene, forklarer butiksejeren.

Ulrik Nielsen ejer stadig selvsamme butik, som har leveret massevis af værktøj og materiale til den nu 20 år gamle hængebro.