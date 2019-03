Brøndbyfans kom alt for sent ind til OB-kamp: - Hvad er det for noget?

Omkring 2.300 brøndbyfans var på besøg på Odense Stadion i søndags, hvor fynboerne snuppede københavnernes tredjeplads med en 2-0-sejr.

Det var dog ikke alle brøndbyfans, der fik hele kampen med. Troels Ørum Andersen, der er medlem af bestyrelsen i fanklubben Brøndby Support, og mange andre blå-gule-fans oplevede kaos ved indgangen og kom først ind på stadion, da kampen var startet.

- Det er ikke første gang, at vi i Odense oplever, at tingene fungerer ganske forfærdeligt, siger Troels Ørum Andersen til TV 2/Fyn.

Han kom fem minutter for sent ind til kampen, da han og andre brøndbyfans hang fast i OB’s visitationssluser.

- Sig mig engang: Hvad er det for noget? Hvorfor ordner man det ikke bedre? Sådan har det været altid, er mit bedste bud, siger Troels Ørum Andersen, der har været tilskuer på Odense Stadion flere gange.

Missede 20 minutter af kampen

Også en anden brøndbyfan, Michael Haddar, gik glip af den første del af kampen.

Han fortæller til TV 2/Fyn, at han missede de første 20 minutter af kampen.

- Det er ikke særlig fedt at stå derinde klemt sammen mellem alle mulige andre. Man kan ikke lade være med at tænke på, at hvis der skulle ske et eller andet, hvordan kommer man så ud. Der er kun to veje - frem og tilbage - og de er begge blokerede, siger Michael Haddar.

OB undskylder: Det var ikke godt nok

OB’s kommercielle chef, Jack Jørgensen, har ikke kunnet stille op til interview torsdag, men han skriver i en e-mail til TV 2/Fyn:

- Uanset hvilken klub der er tale om, hvis der er rigtig mange fans, der ikke kan komme ind til tiden, kan der selvfølgelig opstå en potentiel sikkerhedsrisiko, men her drejede det sig om 50-100 fans, hvor den sidste gæst fik scannet sin billet klokken 18.10. Altså ti minutter inde i kampen. Det har vi undskyldt over for brøndbyfansene. Det var ikke godt nok fra vores side, lyder det fra Jack Jørgensen.

OB understreger, at superligaklubben har fundet konkrete løsninger til, hvordan man i fremtiden kan få skabt bedre adgangsforhold for udeholdets fans.

Brøndbyfan: Så svært er det jo heller ikke

Det glæder Michael Haddar, der dog undrer sig over, at det ikke er sket for længst.

- Jeg er ked af, at de ikke bare har sat nogle bølgebrydere eller et system op, så man kan komme ind, uden at man skal igennem alle mulige checkpoints. Så svært er det jo heller ikke, siger Michael Haddar.

- Det kan jo lykkes alle mulige andre steder.

OB skal forsvare sin tredjeplads i Superligaen på udebane mod Vendsyssel på mandag. Næste hjemmekamp er søndag den 17. marts mod Randers.