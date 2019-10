Den gamle Lillebæltsbro fejret: - Broer er noget man løber på

- Broer det er naturligvis noget vi løber på - ihvertfald en gang i mellem.

Sådan sagde den socialdemokratiske transportminister Benny Engelbrecht, da han iført løbetøj var med til at sende i omegnen af 5.900 løbere afsted til fejringen af, at Den Gamle Lillebæltsbro efter måneders lukning atter er åben for trafik.

Tranportsministeren lovede således, at der i fremtiden er løb på de danske broer. Også selvom det kan forstyrre den motorisrede trafik. Det er kun et spørgsmål om fornuft, sagde han og kaldte det "lavpraktik".

Og mens de mange løbere lagde beslag på den 84,5 år gamle bro, var den firehjulede trafik forment adgang.

Med den afsluttede renovering vil Den Gamle Lillebæltsbro være sikret endnu 50 år.

