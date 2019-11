Ny distance: Broløb skal begynde på Sprogø

Motionsløbere, der gerne vil krydse broer uden at være nødt til svede sig igennem en distance på 21,1 kilometer, får til sommer mulighed for netop det.

Broløbet Storebælt, der senest blev afholdt i 2017, genopstår med en ny distance på 10,55 kilometer - et såkaldt kvartmaraton.

- Det er altid en fornøjelse at se, når vores store veje og broer kan blive brugt til at forene os i sportslige eller kulturelle oplevelser, samtidig med at trafikken forløber, som den skal. Det gælder også for Broløbet Storebælt, som nu også indebærer et kvartmaraton fra Sprogø, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Sprogø bliver dermed udgangspunkt for den korte distance, som ender ved Knudshoved ved Nyborg. På den måde får deltagere mulighed for at opleve dele af øen, men nogle områder er fredede og vil derfor ikke være tilgængelige.

Hel bro, halvt maraton

Hensigten med den kortere distance er at skabe et arrangement med både oplevelser og løb, der kan sætte broløbet på landkortet. Derfor arbejder foreningen bag løbet også på at lave en række foredrag om Sprogø inden løbet.

Men et halvmaraton, som strækker sig over hele broen, kan også vælges. Løberne på den distance kommer til at krydse både øst- og vestbroen. Begge løb slutter i Nyborg.

I alt er der mulighed for, at 15.000 motionsløbere kan deltage i løbet, der afholdes den 20. juni 2020. 6.000 af deltagerne har mulighed for at begynde på Sprogø.

