Fynsk profil reagerer på vildt billede: - Bolden spiser nærmest ens ansigt

Det var ikke til at se på Althea Reinhardts ansigt, at det fredag aften havde været udsat for et angreb af en harpikskugle, da hun storsmilende mødte op til interview lørdag eftermiddag.

Få minutter inde i VM-semifinalen mod Frankrig blev hun ramt i hovedet af et hårdt fransk skud. Derfor måtte hun for en stund forlade banen, men vendte heldigvis tilbage i målet.

- Hovedet har det godt. Der er heldigvis ikke noget i dag, siger Althea Reinhardt til TV 2 SPORT.

Specielt at se billedet

Efter kampen florerede der et billede taget af den norske fotograf Beate Oma Dahle, som viste, hvor meget bolden fik fat i Reinhardts ansigt. Og det var meget.