Brugserne lukker i små byer: - Det er noget svineri

Borgerne i Årslev og Ullerslev er utilfredse med, at Coop lukker sine butikker i byerne. Det er dog ikke en katastrofe, mener De Samvirkende Købmænd.

Dagligvarekæden Coop lukker to butikker i henholdsvis Årslev og Ullerslev, og det er flere af borgerne i de to små bysamfund trætte af.

- Det er sgu da noget svineri. Det er en livsnerve her i byen, så det synes jeg ikke godt om, siger Karsten Kristensen fra Årslev.

I Årslev er det slut med at handle i Dagli’ Brugsen ved udgangen af juni.

- Det er trist. Vi har to butikker tilbage, og ellers er det uden for bygrænsen, hver gang vi skal handle, siger Sten Frederiksen fra Årslev.

Ullerslev-borger: - Det er mærkeligt

I Ullerslev, hvor der bor knap 4.000 mennesker, lukker Dagli’Brugsen også i næste måned.

Her er også kun to supermarkeder tilbage, når brugsen drejer nøglen om.

- Jeg er her fra byen og har boet her altid. Brugsen har været her altid. Det er lidt mærkeligt, siger Richard Hansen fra Ullerslev.

Købmænd: Ingen katastrofe

Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd mener dog ikke, at der er grund til bekymring i de to lokalsamfund, når der begge steder er to butikker tilbage i andre kæder - i disse tilfælde Netto, Spar og Rema 1000.

- Det er ikke en katastrofe, siger John Wagner, der er direktør i De Samvirkende Købmænd.

- Det er en langt værre situation de steder, hvor det er den sidste butik, der lukker i en by. Det ved vi af erfaring, at det så ikke er en særlig attraktiv by at flytte til. Huspriserne falder ofte, og derfor er det utrolig vigtigt, at man bevarer dagligvareforsyningen i landdistrikterne, forklarer han.

Ifølge Coop kan de tomme butikslokaler overtages af andre lejere efter 30. juni.