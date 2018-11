Uden for AVV's butik i Hjørring står kunderne i kø. Typisk trykker mellem 75 og 125 mennesker næserne flade mod ruderne, inden dørene åbner klokken 12.

I butikken kan de købe genbrugte ting, som andre har afleveret på genbrugspladsen. Hjørring Brønderslev Kommune er gået sammen om butikken, som indsamler materiale 105.000 indbyggere på 18 genbrugspladser i området.

Jeg synes da, det er fantastisk. Mange ting fejler jo ikke noget:. Det er, fordi nu skal det være sort i stedet for hvidt, eller nu skal lampen være blå i stedet for rød Karina Christiansen, medarbejder i AVV

Butikken med direkte genbrug af alt fra juletræsfødder til aflagte kaffemaskiner og tasturer har skabt arbejde til 12 mennesker, giver økonomisk overskud og gavner klimaet.

- Vi kan tage affald, som kommer på genbrugspladsen og løfte det op, så det kommer i cirkulation igen og får nyt liv, fortæller genbrugschef Dorte Mailandt Nielsen.

Bæredygtigt genbrugssalg

Da dørene åbner i butikken, stormer kunderne ind. Hver dag tømmer de butikken, så der skal fyldes op med både brugte lamper, tøj og æggekogere.

Kasseapparatet gløder de første to timer, og en af stamkunderne er Wasf Gedeon. Han kan godt lide at finde brugte ting til en billig penge og har tidligere købt både en computer til 225 kroner og en boremaskine til 60 kroner. Begge dele virker upåklageligt.

- Det er billigt, og det er sjovt for mig at komme her, smiler han.

Personalet finder ofte helt ubrudte emballager med for eksempel halogenpærer eller helt nye elkedler. De gør kun lidt ved tingene og kører måske lige lidt vand igennem kaffemaskinerne, eller tester om strygejernet bliver varmt, inden det sættes til salg.

Tingene tørres af, og ledningerne rulles op. Kunderne har selv mulighed for at teste dem af ved at sætte stikket i en af stikkontakterne inde i butikken.

- Jeg synes da, det er fantastisk. Det er så dejligt, i stedet for at vi smider det hele ud, at så kan man få lidt liv i det igen. Mange ting fejler jo ikke noget. Det er, fordi nu skal det være sort i stedet for hvidt, eller nu skal lampen være blå i stedet for rød, mener Karina Christiansen, der arbejder på lageret.

Kritik fra Dansk Industri

I 2015 rettede Dansk Industri henvendelse til den daværende statsforvaltning med en opfordring til at undersøge, om det er lovligt, at kommunerne sælger genstande, som borgerne afleverer på genbrugspladsen.

Herunder også elektrisk og elektronisk affald. Statsforvaltningen blev til Ankestyrelsen, der i 2017 kom med en udtalelse i sagen.

Her lyder det blandt andet. at: "Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner lovligt kan sælge affald, som efter kommunens vurdering kan genbruges til private og markedsdrivende. Salget skal ske til markedspris".

For Hjørring og Brønderslev Kommune er svaret klokkeklart. Derfor har de indrettet særlige rum på alle 18 genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere de genstande, som de giver kommunen lov til at sælge videre.

En håndfuld kommuner har gjort det samme: Det gælder også Hjørring, Mariager Fjord, Silkeborg, Aabenraa og Padborg.

Findes ikke på Fyn

På Fyn findes der en kommunal genbrugsbutik i Ringe, som lukker sidst på året. Odense har planer om at åbne en næste år.

- Striden står på, om man som offentligejet renovation skal kunne drive det, eller om det kun må være privat. Jeg tror, det er vigtigt, at man ret hurtigt får sat en pejling i den del, så man kan få gang i et marked for brugt elektronik. Resourcerne og miljøet er vigtigere end snævre ideologiske kampe på det område, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Genbrugsbutikker på danske genbrugspladser Hjørring - AVV

Aabenraa - ARWOS

Padborg - ARWOS

Silkeborg - Forsyning

Mariager Fjord - Resurcen

Kunderne er meget interesserede i de brugte varer og griber sågar ud efter TV 2/Fyns mikrofon.

Men imens tingene bliver revet ned fra hylderne indenfor, går driftschef Thomas Thomsen rundt på pladsen udenfor.

Producenter har ansvaret

Her står to rækker fyldte metalbure med elektronik, som ikke må røres. Det er de dele, som borgerne ikke har sat til side til salg, men som er smidt til skrot. Delene er omfattet af den europæiske producentansvarsordning og er producenternes ansvar.

De såkaldte WEEE-regler giver producenten eller importøren af elektrisk og elektronisk udstyr ansvaret for at organisere og finansiere behandlingen af elektriske og elektroniske produkter på en miljømæssig forsvarlig måde, når de bliver til affald.

Producenterne og importørerne er desuden nødt til at indberette oplysninger til et national producent register.

- Jeg tror, rigtig meget af det havner i en shredder, og så bliver materialerne genanvendt. Det ville være bedre, hvis vi kunne få mere af det repareret og bruge det igen. Der er rigtig meget af det her, som har mange års liv endnu, mener han.

I burene ligger både fladskærme, en brødrister og et tastatur, der ser helt nyt ud. Men der skal en lovændring til, hvis de skal genanvendes direkte.

Men går det ikke ud over producenten af for eksempel brødristeren her, hvis den kan genbruges?

- Jo, han ville jo sælge noget mindre. Men jeg synes, det må være en samfundsmæssigt opgave at genbruge de ting, vi har produceret en gang. Med ret få midler tror jeg, man kunne tage tingene og køre igennem en form for proces, hvor man lige vurderer, om det er egnet til at blive brugt igen, siger Thomas Thomsen.

Gennemsnitligt kommer der mellem 300 og 400 kunder i den kommunale genbrugsbutik hver dag.

Det affald, som ikke direkte bliver genbrugt, bliver genanvendt hos forskellige aftagere.

Efter en times tid har Wasf Gedeon gjort dagens fund. Han har en skinnende sort og ubrugt kaffemaskine i favnen. Prisen er 30 kroner.