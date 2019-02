Brugte peberspray under indbrud: - Tyvene kunne også have haft koben med

I weekenden blev en mand sprøjtet i ansigtet med peberspray, da tyve brød ind i hans hjem i Bellinge.

Lige siden har debatten raset om lovliggørelsen af peberspray. Diskussionen går på, om det mest er borgerne eller de kriminelle, der har gavn af den nemmere adgang til peberspray.

Folketingsmedlem Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti mener, at en peberspray er et rigtig godt redskab til at forsvare sig med. Han argumenterer for, at tyvene også kunne have taget andre våben med sig, hvis de ville gøre skade på husejeren.

- Du kan også tage et koben med. Du kan bryde ind og blive overrasket af nogen, der ligger og sover. De kan have et baseballbat liggende - og så kan de ellers begynde at slå på hinanden, siger Alex Ahrendtsen i en debat på TV 2/Fyn med Trine Bramsen (S).

- Hvis de havde haft en peberspray, ville de kunne uskadeliggøre en person ved at sprøjte det i øjnene på ham, og så kan de ringe til politiet. Det vil sige, at der ikke rigtig er nogen, der kommer til skade, forklarer det fynske folketingsmedlem.

Trine Bramsen: Alle eksperter advarer mod peberspray

Retsordfører Trine Bramsen er modstander af, at peberspray kan købes i Danmark. Hun undrer sig over, hvordan blå blok har kunnet lovliggøre peberspray, der nu har ramt en almindelig borger i Bellinge.

- Alle eksperter og politiet peger på, at hvis man har peberspray liggende i hjemmet, er der risiko for, at det er borgeren, der ender med at komme til skade - enten fordi de kriminelle bruger peberspray mod dem, eller også risikerer man, at de kriminelle opruster, siger Trine Bramsen.

- Det er kun Dansk Folkeparti og regeringen, der synes, det er en god idé. Ingen andre. Konsekvensen ser vi også nu: Almindelige borgere kommer til skade, fortsætter hun.

Alex Ahrendtsen understreger, at blå blok ikke står alene, når det gælder lovliggørelsen af peberspray. Den bygger på erfaringer fra Tyskland, fortæller han.

Trine Bramsen er dog ikke enig i, at erfaringerne med brugen af peberspray i Tyskland er positiv.

1. januar blev det lovligt i Danmark at købe peberspray til at forsvare sig med i eget hjem. Du kan se hele debatten mellem de to fynske folketingsmedlemmer herunder: