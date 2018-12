Efter sigtelse: Bryllupsvirksomheder får brev om gaveregler

Ærø Kommune har sendt et brev til 18 virksomheder for at orientere om kommunens nye gaveregler. Det sker efter sagen, hvor to ansatte ved Ærø Kommune er blevet sigtet for ulovligt at have taget i mod gaver.

De 18 virksomheder der har modtaget brevet har allesammen tilknytning til bryllupsindustrien, og der er en del tyske virksomheder i mellem.

Ifølge borgmester Ole Wej Petersen (S) er årsagen til, at de 18 virksomheder får brevet, at kommunen har lavet nye gaveregler.

- Vi har ikke tidligere haft en gavepolitik nedskrevet, og derfor vil vi gerne gøre opmærksom på det overfor vores samarbejdspartnere.

Særlig gavekultur i bryllupsindustrien

Sagen om de to kommunalt ansatte, som er sigtet for ulovligt at have modtaget gaver, handlede, ifølge TV 2/Fyns oplysninger, netop om, at de ansatte havde modtaget kontante beløb på knap 7.000 kroner til medarbejderforeningens kasse.

I brevet fremgår det, at de nye regler er vedtaget for at sikre korrekte og lovlige afgørelser og for at undgå mistanke om, at der i den enkelte sag kan være inddraget udvedkommende hensyn, som kommunen skriver i brevet.

Det er kun virksomheder inden for bryllupsindustrien, der får brevet om kommunens nye gaveregler, da der er en særlig kultur for at give gaver i netop den branche, fortæller borgmester Ole Wej Petersen.

I bryllupsindustrien har man en kultur, hvor man giver samarbejdspartnere gaver. Vi er ikke vant til at andre virksomheder på øen giver gaver. Ole Wej Petersen, borgmester, Ærø, Soc.dem.

- Bryllupsindustrien har en kultur, hvor man giver samarbejdspartnere gaver. Vi er ikke vant til at andre virksomheder på øen giver gaver. De er godt klar over, at det gør man ikke, men nogle af bryllupsfirmaerne er udenlandske virksomheder som ikke kender den danske tradition.

Brevet er underskrevet af både Ole Wej Petersen og kommunaldirektør Allan Filtenborg.

Ingen reaktioner på brev

Foreløbig har borgmesteren ikke fået reaktioner fra nogle af de virksomheder, som har modtaget brevet om den nye gavepolitik. Til gengæld oplevede han, at kommunen igen blev tilbudt smågaver.

- Vi har allerede måttet sige nej til nogle samarbejdspartnere, som kom med noget slik til medarbejderne inden vi fik sendt brevet ud, men jeg har ikke fået nogle reaktioner på brevet ellers, forklarer borgmesteren.

Ærø har i flere år haft en blomstrende bryllupsindustri, hvor udenlandske par blev viet på øen det sydfynsk øhav.

