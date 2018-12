Nytårsaften slutter festen: Bubbas lukker

Det er ved at være sidste chance for at feste på natklubben Bubbas i Middelfart. Stifter og formelt set tidligere ejer af natklubben, Mike Juhl Jensen, skriver på sin facebookside, at natklubbens allersidste fest er på mandag, nytårsaften.

For den 1. januar udløber den lejekontrakt, som Mike Juhl Jensen har på Østergade 2, hvor Bubbas ligger. Efter et par år med meget medieomtale efter blandt andet sager omkring overtrædelse af restaurationsloven, hvor der både var blevet serveret alkohol til unge under 18 år og var unge under 18 år til stede efter klokken 02 på natklubben, har Mike Juhl Jensen nu fået nok.

Nu slutter festen.

- Nu udløber lejemålet i Østergade 2. Vi har snakket om en forlængelse, men helt ærligt, så har bøvlet med politiet, kommunen og pressen taget noget af glæden fra mig. Jeg bruger alt for megen tid på damage control, paragrafrytteri og forskellige myndighedsforordninger i stedet for at være en kreativ festarrangør. Det går ud over jer, mine trofaste gæster, og det kan jeg sgu ikke leve med. Det vil jeg ikke leve med, og derfor har jeg valgt at trække stikket, når året løber ud, skriver han på sin facebookside.

I sit opslag skriver den snart tidligere natklubejer også, at han endnu ikke ved, hvad han skal lave fremover. Han understreger dog, at han altid har været glad for at lave fester for andre, og at han næppe kommer til at sidde hjemme og trille tommelfingre.

Lukkede også sidste år

Allerede sidste sommer lukkede Mike Juhl Jensen Bubbas i en længere periode. Det skete efter flere sager om overtrædelse af restaurationsloven, beskyldninger om salg af lattergas til mindreårige og naboklager over støj fra klubben.

Sagerne betød, at Bevillingsnævnet i juni 2017 trak den udvidede åbningstid til klokken 05 i weekender tilbage.

Som konsekvens heraf besluttede Mike Juhl Jensen sig for at lukke Bubbas, men efter et par måneder genåbnede natklubben i en ny konstruktion, nu med hans mor som ejer og ham selv som ansat.

Sidste efterår faldt der også dom i en retssag, hvor en 21-årig ansat blev idømt et års fængsel for i sommeren 2016 at have hældt ætsende kemikalier i drikkevarer på Bubbas.

Efter nye problemer omkring restaurationsloven besluttede Bevillingsnævnet i Middelfart Kommune i december i år endnu engang, at Bubbas ikke måtte holde åbent efter kloken 02. Men fordi Bubbas-ejeren gennem længere tid har følt sig uretfærdigt behandlet af nævnet, har han fortsat med at holde længe åbent.

Det har ført til flere rydninger af natklubben og sågar også en enkelt episode, hvor Mike Juhl Jensen ifølge Fyens Stiftstidende blev anholdt af politiet og lagt i håndjern.

Nu har Mike Juhl Jensen altså fået nok, og derfor er det slut med Bubbas, når nytårsfesten slutter på den første dag i 2019.

