Budget på plads på Nordfyn: Sådan fordeles millionerne

I det 1,4 milliarder kroner store budget fremgår det blandt andet, at bemandingen på kommunens plejecentre øges med tre millioner kroner om året de kommende fire år.

Det er ingen hemmelighed, at der bliver flere ældre i fremtiden, og Nordfyn er ingen undtagelse. I løbet af de kommende fire år forventes cirka 400 flere borgere over 80 år.

Derudover styrkes demensområdet med 3,4 millioner kroner over de næste fire år, mens der er afsat 14 millioner kroner til et nyt seniorhus i Otterup.

Anbragte børn

Børn- og ungeområdet får tilført 15 millioner kroner i perioden.

Igennem de seneste år har der været en kraftig stigning i antallet af børn og unge, der har brug for at blive anbragt uden for hjemmet, så pengene skal blandt andet gå til at udarbejde nye strategier for det forebyggende sociale arbejde.

I aftalen nævnes det blandt andet, at der investeres 75 millioner kroner på anlægsinvesteringer, heriblandt 13,1 millioner kroner på en ny affaldsordning i 2022.