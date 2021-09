Voksende befolkning koster kommune 80 millioner kroner i drift

Kommunens stigende befolkningstal er ifølge partierne et udtryk for en positiv udvikling, som dog har den slagside, at der er brug for flere pladser i dagtilbuddene og flere hænder til ældreområdet. Samlet koster det 20 millioner kroner årligt i drift.

I alt vil befolkningstilvæksten give en øget driftsudgift på 80 millioner kroner.

Mere end 30 millioner skal spares væk

De øgede udgifter og nye investeringer i det kommende budgetår betyder, at nogle områder får sparekniven at mærke.

Blandt andet skal der spares 5,4 millioner kroner på udgiftsvæksten i ældreområdet, det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. Derudover skal der spares 27,2 millioner kroner, som politikerne vil vente med at finde, til der ligger et regnskabsresultat for 2021.