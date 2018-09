Budgetforlig med store besparelser på plads

Der skal spares på alle områder i Assens Kommune til næste år. Det er konsekvensen af det budgetforlig, som et flertal i Assens Byråd er blevet enige om. I forligsteksten erkender partierne bag, at "besparelserne vil utvivlsomt kunne mærkes blandt nåde kommunens borgere og medarbejdere".

Bag forliget står partierne, Venstre, Konservative, Radikale og SF.

Selvom det er et budget med en lang række besparelse, så er borgmester i Assens, Søren Steen Andersen, tilfreds med, at der nu er lagt en økonomisk plan for de kommende år.

- Jeg er tilfreds med, at der er nogle partier der har vist ansvar og har fyldt med hele vejen, slår Søren Steen Andersen fast.

Forsømmer opgave

Både Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten står udenfor budgettet, og det får kritik med på vejen fra Søren Steen Andersen.

- Jeg er stolt af, at vi kunne lave budgettet, men der er en hel del enkeltelementer, som ikke smager godt. Men når det så er sagt, så må jeg sige, at socialdemokraterne forsømmer den opgave, som er blevet dem pålagt. De burde have været med til at finde pengene, men det ville de ikke, siger Søren Steen Andersen.

Besparelserne rammer hårdt på børn og unge samt de ældre. Kun fire punkter er pillet ud fra det store sparekatalog, som var på bordet. Blandt andet vil budgettet betyde, at der bliver færre penge til børnene dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne i Assens Kommune.

Asocialt budget

Leder af den socialdemokratiske gruppe i Assens byråd, Charlotte Vincent Petersen kalder budgetforliget for asocialt.

- Det er et meget asocialt budget. Det rammer på dagplejerne, vuggestuerne, børnehaverne, skoler og familiehus. Det er vores velfærd man har skåret på og taget pengene fra, siger Charlotte Vincent Petersen om det budgetforlig, som hun ikke er en del af.

Desuden bliver der i budgetforliget også skåret i budgetterne for de vanskeligt stillede børn. I budgetforliget skal der reduceres i antallet af familiebehandlere i Familiehuset og der skal skæres i personalet i kommunens pædagogisk-psykologisk-rådgivning (PPR).

Også de ældre i Assens Kommune bliver ramt af besparelserne. På social- og sundhedsområder bliver der skåret over en bred kam, og det rammer blandt på daghjemmene samtidig med, at antallet af nattevagter på plejehjemmene bliver reduceret.

Gennemfører sparekatalog

Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti står udenfor budgettet, og han mener, at der er tale om, at forligspartierne nærmest bare gennemfører alle forslagene i sparekataloget.

Læs også Psykisk syge risikerer at miste deres bosted

- Der er mange pæne ord, men essensen er, at man stort set gennemfører de store sparekataloger direkte. Vi ønskede en dialog med medarbejderne på tværs af kommunens afdelinger om, hvordan opgaver kunne løses fremadrettet. I budgettet fastholdes tværtimod den nuværende silotænkning, skriver Jens Henrik Thulesen Dahl i et svar til TV 2/Fyn.

Politikere rammes selv

Det er ikke kun borgerne i Assens, der bliver ramt af besparelserne i budgettet. Politikerne er også blevet enige om, at der skal spares på dem selv. Således bliver vederlagene til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer reduceret med tilsammen 648.000 kroner om året.

Der har været massiv interesse for budgettet, og politikerne har modtaget 312 siders kommentar fordelt på de 128 høringssvar som er blevet afgivet.