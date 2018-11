Forvirring med pengesedler: Bulgarske tricktyve anholdt

To bulgarske mænd sidder mandag aften i arresten i henholdsvis Odense og Svendborg, efter de sidst på eftermiddagen blev anholdt for forsøg på tricktyveri.

De to mænd gik ind i Rema 1000 på Ørkildsgade i Svendborg, hvor de ved kassen forsøgte at få vekslet en hel stak hundredkronesedler.

- De ville gerne have vekslet til femhundredkronesedler, men personalet kunne hurtigt gennemskue, at de egentlig prøvede var at forvirre ekspedienten, siger Lars Fredensborg, vagtchef ved Fyns Politi.

Så i stedet for at veksle pengesedler, alarmerede de politiet og tilbageholdt de to bulgarske mænd.

- Den ene af de to lykkedes med at stikke af fra dem, men han blev fanget og anholdt af den politipatrulje, der var på vej frem til stedet, siger vagtchefen, der uddeler roser til personalet i Rema-butikken.

- De reagerer hurtigt og tilbageholder dem. Det er rigtig godt, siger Lars Fredensborg.

De to mænd, der er henholdsvis 46 og 49 år, får lov at overnatte i arresten, inden Udlændingestyrelsen tirsdag skal beslutte, hvad der skal ske med de to mænd.

