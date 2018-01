Bulldog-spiller smidt af holdet: Ingen vil sige hvorfor

Anthony Camara er blevet bortvist af klubben efter fire måneder på isen for Odense Bulldogs.

Odense Bulldogs har valgt at ophæve kontrakten med canadieren Anthony Camara. Han nåede at få fire måneder på holdet, inden han blev bortvist.

Anthony Camara bortvises som følge af en episode under en træning. Hvad der er sket, vil daglig leder i Odense Bulldog, Allan Hoffmann, ikke oplyse. Han fortæller dog, at klubben har valgt at holde tæt om episoden for spillerens egen skyld.

- Der er rigtig mange uskrevne regler i omklædningsrummet. Lige nøjagtig den her kunne faktisk godt være skrevet ned. Alle spillerne er enige i konskvensen, fortæller Allan Hoffmann til TV 2/Fyn.

Målstærk spiller

Canadiske Anthony Camara kom til Odense i august 2017 og har på de fire måneder, han har haft på isen, scoret flere mål for Odense Bulldogs.

Den 23-årige spiller blev i 2011 valgt som nummer 81 i NHL-draften af Boston Bruins, som han dog aldrig nåede at spille for i NHL-ligaen. Han var dog utrolig tæt på at blive aktiv spiller i den eftertragtede liga.

Derfor var det også et scoop, da Anthony Camara flyttede til Danmark i sommer.

- Han er en meget dygtig ishockeyspiller, som tidligere har spillet på et væsentlig højere niveau end Metal Ligaen. Han er knageme en dygtig teknisk og målfarlig skøjeløber. Det var det, vi hentede ham hjem på, forklarer Allan Hoffmann.

Ifølge Odense Bulldogs er episoden ved træningen ikke foreneligt med at være ansat som ishockeyspiller i klubben. Derfor har klubben ikke har set nogen anden mulighede end at ophæve kontrakten.