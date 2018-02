Bulldogs ender dårlig stime med sejr i Frederikshavn

Odense Bulldogs fik tirsdag aften første sejr i fem kampe, da holdet med en SEJR PÅ 7-3 tog vigtige point med hjem fra Frederikshavn.

Fire nederlag i træk i Metal Ligaen og senest en afklapsning på 6-0 i Rødovre. Odense Bulldogs dårlige stime har betydet, at holdet har tabt terræn i kampen om placeringerne i slutspillet. Tirsdag aften gik turen nordpå til et opgør mod ligaens øjeblikkelige treer, Frederikshavn.

Nordjyderne har foreløbigt i sæsonen været en god modstander for Odense Bulldogs, der har sejret i tre ud af fire indbyrdes opgør. Det var også Bulldogs, som kom flyvende fra start. Holdets nye canadier, Ned Lukacevic, var allerede efter tre minutter på pletten for fynboerne. Frederikshavns Cameron Spiro bidrog yderligere til underholdningen og udlignede til 1-1 bare et minut efter Odenses føringsmål.

Powerplay blev afgørende

I anden periode gjorde Michael Larsen det til 2-1 for fynboerne efter 26 minutters spil, men kampens helt afgørende moment indtraf i slutningen af anden periode. Odense Bulldogs tilkæmpede sig et 5-mod-3 powerplay, hvilket holdet på få minutter udnyttede til at udbygge føringen til 4-1 inden pausen. Målene blev sat ind af Dale Mitchell

og Nick Walters efter træner, Mikael Gath, havde instrueret det velspillede powerplay i en timeout.

Kampens sidste periode blev en målrig affære, hvor Odense Bulldogs, Jonas Hansen, åbnede showet med en undertalsscoring til 5-1. Herefter tog Cameron Spiro kampen op og reducerede til først 5-2 og igen til 6-3 efter en fynsk scoring af Jacob Johnstons. Dale Mitchell lukkede med sin anden scoring showet til slutresultatet 7-3.

Næste opgave for Odense Bulldogs er fredag hjemme mod Rungsted.