Bulldogs henter svensk toptræner: - Det var et let valg

Odense Bulldogs har fået ny træner i form af svenske Pelle Svensson. Partnerne har indgået en toårig aftale.

Efter en sæson hvor resultaterne har haltet for Odense Bulldogs, der røg ud allerede efter ottendedelsfinalerne, valgte klubben at fyre cheftræner Mikael Gath. Han nåede således kun et halvt år i klubben.

Nu er afløseren på plads. Svenske Pelle Svensson har skrevet under på en toårig kontrakt med klubben.

Han kommer fra cheftrænerjob i flere svenske topklubber, ligesom han også har erfaring fra tre år som sportschef.

- Det var personligt et let valg for mig. Jeg har hørt en masse gode ting om klubben og staben, siger Pelle Svensson i en pressemeddelelse.

Holdet skal genopbygges

Pelle Svensson skal være med til at genopbygge holdet, og ifølge formand Henrik Benjaminsen var svenskeren den rigtige mand til jobbet.

- Allerede i den første snak vi havde med Pelle gav han netop udtryk for, at det var udfordringen ved at bygge noget op fra bunden, der tiltalte ham. Få en flok sultne spillere til at fungere som en enhed med et fælles mål, og på længere sigt kulminerende i en tilbagevenden til toppen af dansk ishockey, siger Henrik Benjaminsen i pressemeddelelsen.

Den nye træner ved godt, hvad der forventes af ham. Han og bestyrelsen har de samme ambitioner for klubben.

- Klubben og jeg er enige om, at vores mål er at nå slutspillet. På længere sigt er ambitionen at skabe et godt miljø for unge spillere, der kan udvikle sig. Og ikke mindst også være kandidat til medaljer, siger Pelle Svensson.

Klubben har tidligere i år måtte tage afsked med profilen Dale Mitchell, der i stedet er skiftet til Frederikshavn White Hawks.

I april offentliggjorde Odense Bulldogs, at Carlsberg er blevet ny hovedsponsor for klubben.

