Nyt nederlag: Bulldogs isoleret i ishockeybunden

Ishockeyspillerne i Odense Bulldogs skal efterhånden spejde langt for at få øje på de øvrige otte hold i tabellen i Metal Ligaen.

Søndag tabte fynboerne for femte gang i træk, da Herning Blue Fox vandt opgøret mellem rækkens to nederste hold med 3-2.

Med en sejr kunne Odense ellers have reduceret afstanden op til midtjyderne til overkommelige tre point. Nu er der i stedet hele ni point op til de pladser, der giver adgang til slutspillet.

Odense viste ellers stærk moral, da Yannick Vedel og Riley Bourbonnais i anden periode ændrede 0-2 til 2-2 med to mål inden for et minut.

Men gæsterne fik ikke udnyttet det mentale overtag, og de godt 1800 tilskuere i Herning kunne se hjemmeholdet tage sejren i tredje periode.

Det var Cameron Brace, der scorede til 3-2 i overtal, og selv om Odense havde mere end 18 minutter til at svare igen, blev der ikke scoret yderligere.

Selv om det lige nu ser lidt halvmørkt ud, kan fynboerne finde håb i, at der trods alt kun er spillet 17 runder i denne sæson. Dermed har ligaen kun afviklet lidt over en tredjedel af grundspillet.

