Bulldogs vender kæmpe underskud til overskud

Det var en tilfreds bestyrelse for Odense Bulldogs, der på den ordinære generalforsamling præsenterede ejerne for et overskud før skat på over 300.000 kroner.

- Det er mere end godkendt. Vi havde en målsætning om et overskud på 200.000 kroner, og vi kommer væsentligt over, siger bestyrelsesformand Thomas Hertz Andersen.

Det gigantiske underskud sidste år blev startskuddet på en såkaldt turn-around-proces, hvor omkostningerne blev reduceret væsentligt på alle områder. Det betød blandt andet, at udgifterne til spillertruppen blev reduceret.

- Hvis vi ikke havde grebet ind, så havde der ikke været en topklub inden for ishockey i Odense i dag, siger bestyrelsesformanden.

Men den økonomiske hestekur havde som ventet sportslige konsekvenser. Bulldogs endte på en niendeplads i Metalligaen, og formåede kun at vinde fire kampe i sæsonen 2018/19.

Bestyrelsen forventer, at overskuddet i den kommende sæson vil være på samme niveau som i år, og det seneste regnskab har igen skabt plads til sportslige ambitioner i den fynske klub. Nu er målet igen, at Bulldogs kommer med i slutspillet.

- Vi vurderer, at Metalligaholdet til den kommende sæson vil være mere konkurrencedygtigt end forrige sæson, siger Thomas Hertz Andersen.

Hvis det skulle lykkes for Bulldogs at spille sig i slutspillet vil det give et endnu bedre regnskab i den kommende sæson, da klubben ikke har medtaget indtægter i forbindelse med et eventuelt slutspil i regnskabet.

Hvis Bulldogs kommer med i slutspillet vil det betyde ekstra kampe, tv-penge, sponsorater og flere tilskuere skæppe ekstra i kassen.