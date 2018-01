Bundgarnsfisker om planlagt gasledning: - Det splitter hele området

En gasledning, der skal transportere gas fra de store norske gasfelter i Nordsøen og helt ned til Polen, vil ifølge den foreløbige linjeføring gå tværs over Fyn, og den skal gå i land ved Skrillinge Strand syd for Middelfart. Linjeføringen er nu i høring og der har de seneste dage været afholdt informationsmøder for de berørte borgere rundt om på Fyn.

Frustrationen over gasledningen er stor. Ikke mindst her på Skrillinge Strand, hvor bundgransfisker Allan Buch frygter for konsekvenserne, når gasledningen skal placeres lige oveni hans virksomhed.

- Det splitter hele området ad. Og bundforholdene i særdeleshed, siger Allan Buch.

Allan Buch lever af at være bundgarnsfisker på Skrillinge Strand.

- Herhenne i baggrunden har vi lige trukket pælene op. Der har vi bundgarn, vi fisker med det meste af året. Det vil vi heller ikke have mulighed for, når man begynder at grave og regere her, siger han.

Han frygter, at den kommende gasledning vil koste ham dyrt.

- Sådan som det umiddelbart ser ud på tegningerne, er det noget med at lave spunsvægge, så det splitter hele området ad, siger Allan Buch.

Frygt i golfklubben

Også naboen, Golfklubben Lillebælt, frygter for de store gravemaskiner.

- Det vi kan konstatere, er, at vi skal have en gasledning igennem vores golfbane, siger klubbens formand Jørgen Jæger Pedersen.

Gasledningen skal graves tværs gennem det store golfanlæg.

- Det har nogle konsekvenser for golfklubben som vi har nogle problemer med at overskue lige i øjeblikket, siger Jørgen Jæger Pedersen.

Ifølge formanden kan der gå år, før der igen kan spilles golf.

- Vi vi begynder at grave her, vælger spillerne et andet sted at spille, og det har vi altså ikke brug for, i den konkurrencesituation som vi også er i.

Hvad kan det betyde for klubben?

- Det kan betyde, at vi får problemer med at overleve økonomisk, siger Jørgen Jæger Pedersen.

Og flere tværs over Fyn vil blive ramt af den kommende gasledning og det polske behov for norsk gas.

Garn kan ikke flyttes

For Allan Buch er det ikke en mulighed at være bundganrsfisker et andet sted.

- Vi kan ikke flytte vores garn, fordi de jo er tilpasset de pladser og strømmen i forhold til, hvordan de fisker bedst. Det er jo noget, der er udviklet gennem generationer, hvordan vi finder pladserne.

Den danske stat får penge for at lade gassen flyde gennem landet til Polen, og samtidig vil driften af den nye gasledning kunne lægges sammen med driften af Danmarks eget gasnet, og det kan påvirke gasprisen positivt hos de danske forbrugere.

Det giver penge i statskassen, så må vi vel leve med, at du fanger lidt færre fisk?

- Ja, sådan kan man godt se på det, og jeg er udmærket klar over, at jeg er en lille spiller i det her. I det her spil mener jeg bare godt, man kunne have været mere fornuftig i forhold til naturen, hvor man vil lægge den her gasledning, siger Allan Buch.

I golfklubben håber man på, at der aldrig kommer til at flyde gas under deres greens.

- Jeg håber på, at den sunde fornuft tager over og man finder ud af, at hvis gassen skal igennem Danmark, så finder man sammen bliver lydhør over for de interesser, der er, siger Jørgen Jæger Pedersen.