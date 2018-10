Bundproppen Bulldogs fik en over snuden

Der har formentlig aldrig været længere hjem fra Esbjerg, end da Odense Bulldogs fredag aften skulle tage den cirka 140 kilometer lange tur hjem til Odense, med et nederlag på intet mindre end 6-0 i bagagerummet.

Oveni kommer så, at Bulldogs efter seks spillede kampe ligger sidst i ligaen med bare tre point.

I Esbjerg så det inden første fløjt ellers ud til, at Bulldogs havde mulighed for at tage point med hjem fra den jyske vestkyst. Værterne gled nemlig ud på isen med et brag af et nederlag på på 2-8 til mesterholdet Aalborg Pirates.

Men det påvirkede tilsyneladende ikke hjemmeholdet, som efter første periode kunne gå i omklædningsrummet med en føring på 2-0 og en skudstatistik på 17-7 i deres favør.

Odense kom bedre ind i kampen i anden periode, men Esbjerg øgede i stedet føring til 3-0, inden de i tredje periodes fjerde minut gjorde det til 4-0. Og med to scoringer i det 10. og 13. minut lukkede kampen.

Det var Esbjergs blot anden sejr i otte kampe.

Topholdet fra Rungsted indkasserede sæsonens andet nederlag hjemme mod Sønderjyske, der vandt 3-0. Rungsted topper dog fortsat ligaen med 18 point.

Aalborg Pirates ligger på tredjepladsen med 16 point, efter at Rødovre Mighty Bulls ude blev besejret efter straffeslag. Herning Blue Fox vandt hjemme 3-2 over Herlev Eagles.

Meget kan dog stadig rykkes rundt i ligaen, hvor der skal spilles 45 kampe i grundspillet, inden man indleder kvartfinalekampene i jagten på en dansk mester.

