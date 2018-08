Bundproppen OB henter tjekkisk midtbanespiller i Polen

31-årige Kamil Vacek skifter Slask Wroclaw ud med superligaklubben OB, hvor han har fået en toårig kontrakt.

OB er kommet håbløst fra start i Superligaen, hvor det kun er blevet til to point i seks kampe, hvilket placerer holdet på sidstepladsen.

Men nu har holdet hentet en forstærkning til midtbanen i form af tjekkiske Kamil Vacek. Det skriver OB på sin hjemmeside.

Den 31-årige midtbanespiller skifter fra polske Slask Wroclaw og har fået en kontrakt frem til sommeren 2020 hos OB.

- Der er ingen tvivl om, at vi får en spiller ind, som har en masse rutine, som han kan bidrage med hos os, siger OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, til klubbens hjemmeside.

- Han er en alsidig spiller, der kan dække flere pladser på midtbanen, og vi ser ham som en spiller, der kan tage en lederrolle og et ansvar på banen, hvor han både kan spille ind med sine egne kvaliteter og samtidig gøre sine holdkammerater bedre i kraft af sine erfaringer.

Et godt øje til Vacek

Cheftræner Jakob Michelsen glæder sig til at få en rutineret spiller mere i truppen.

- Vores chefscout har haft et vågent øje på ham, så da det blev muligt for os at hente ham ind, fordi et trænerskifte i hans tidligere klub betød, at der blev kigget andre veje, slog vi til, siger han.

Kamil Vacek skal spille med nummer syv på ryggen og træner med sine nye holdkammerater i Ådalen første gang fredag.

