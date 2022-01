Efter fængselsdom: Bunkerchefs bestyrelsespost tages op til vurdering

Senest i februar vil fødevare- og handelsvirksomheden F. Uhrenholt Holding i Middelfart beslutte, om Keld R. Demant, der er administrerende direktør i Bunker Holding, kan fortsætte i bestyrelsen.



Det siger Jørgen Buhl Rasmussen, bestyrelsesformand i F. Uhrenholt Holding, til ShippingWatch.

Det sker, efter at Keld Demant som formand for Bunker Holding blev idømt fire måneders betinget fængsel for passiv medvirken til, at Bunker Holdings datterselskab Dan-Bunkering solgte jetbrændstof til russiske selskaber, der leverede det videre til det russiske luftvåben i det sanktionsramte Syrien.

Koncernen blev desuden idømt samlede bøder på 34 millioner kroner og konfiskation af den opnåede fortjeneste.

- Vi kommer nok til at have en konklusion senest på bestyrelsesmødet i februar. Det er noget, som vi tager seriøst, men vi skal også have alle vinklerne på, så vi ikke træffer en forkert beslutning, siger Jørgen Buhl Rasmussen.

Ifølge Shippingwatch roser bestyrelsesformanden Keld Demant for at have gjort et fantastisk godt job.

F. Uhrenholt er ejet af far og søn Sune og Frank Uhrenholt og handels- og mejerikoncernen havde i 2020 en omsætning på 2,2 milliarder kroner.