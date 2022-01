En hverdag uden restriktioner er fint: - Men vi er pressede i forvejen, siger pædagoger

Hun siger til TV 2 Fyn, at der er steder på Fyn, hvor ingen fastansatte er ramt af coronasmitte, mens der er andre steder, hvor samtlige fastansatte pædagoger er lagt ned af coronaen.

Hun appellerer derfor til, at man giver mulighed for at holde de børnehuse lukket, hvor det er helt slemt.

- Det her kan jo vare en måned eller to mere, så vi synes, at KL burde lave nogle regler, så der er mulighed for at dimensionere. Det bør KL snakke med sundhedsmininisteren og børne- og undervisningsministeren om, siger Rikke Hunsdahl.