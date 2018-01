Burgerkrig i Nyborg: Endnu en amerikansk kæde udfordrer Burger King og McDonald’s

Carl’s Jr. tager kampen op mod blandt andre fastfoodkæderne Burger King og McDonald’s ved motorvejsafkørslen i Nyborg.

Den amerikanske burgerkæde Carl’s Jr. har planer om at åbne en ny restaurant tæt på motorvejen i Nyborg.

Dermed tager burgerrestauranten kampen om kunderne op mod blandt andre McDonald’s og Burger King, der i årevis har hentet bilister på vej over Storebæltsbroen ind fra motorvejen.

- For os er beliggenhed vildt vigtig, når vi vælger placering, siger Kasper Reggelsen, kommunikationskonsulent hos Dansk Supermarked Group, til TV 2/Fyn.

Dansk Supermarked Group ejer rettighederne til at etablere burgerbarer i Danmark for den amerikanske koncern.

- Vi har valgt Nyborg, da det er nemt og bekvemt at komme til. Det er et stort trafikalt knudepunkt, forklarer han.

Flere kæder lige ved motorvejen

Til TV 2/Fyn oplyser Carl’s Jr., at burgerrestauranten kommer til at ligge nord for motorvejen. Både McDonald’s og Burger King ligger mindre end 500 meter derfra - syd for motorvejsafkørslen.

Derudover ligger der også flere grillbarer og restauranter, der sælger burgere, i området tæt på motorvejsafkørslen, heriblandt Sunset Boulevard og Lauses Grill. Carl's Jr. er dog sikker på, at restauranten vil få succes i tæt konkurrence med de andre kæder.

- Kunderne kan se, hvad der er i udbud. Vi satser på, at folk vælger Carl's Jr. til. Vi tror selvfølgelig på, at vores produkt kan gøre sig gældende, siger Kasper Reggelsen.

Derfor er Nyborg så populær

Området omkring motorvejsafkørslen i Nyborg har i årtier været et populært sted for fastfoodkæder og lignende restauranter og grillbarer.

Inden Storebæltsbroen blev bygget, benyttede mange bilister sig af restauranterne tæt på færgelejet i Nyborg, mens de ventede på storebæltsfærgerne.

Efter Storebæltsbroen åbnede i 1998, har tusindvis af bilister dagligt benyttet sig af burgerkæderne på vej over Storebælt. Når broen lukker, betyder det ofte også massiv kø på de amerikanske kæder.

Carl’s Jr. har i forvejen 12 restauranter i Danmark. I oktober 2016 åbnede kæden en ny restaurant i Bilka i Odense.

Fastfoodkæden har sit navn efter Carl Karcher, der grundlagde den amerikanske kæde i 1941 i Californien.

Den nye restaurant i Nyborg åbner i løbet af 2018.

